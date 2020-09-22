Компания LG уже доказала, что способна выпускать необычные смартфоны, которые отличаются от всего, что есть на рынке. Южнокорейский гигант давно вынашивает идею выпуска смартфона, который может сворачиваться в рулон. Судя по опубликованному недавно патенту, производитель не отказался от этой затеи. Дизайнеры компании придумали компактное устройство с выдвижным экраном и встроенным стилусом.

Специалисты по портала LetsGoDigital подробно разобрали патентную заявку LG и выделили все особенности концепта смартфона компании.

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Особенности смартфона

В сложенном состоянии гаджет имеет форму компактного продолговатого прямоугольника. Правда, в патенте указано, что форма может быть другой. Внутри корпуса расположен ролик, на который намотан гибкий OLED-дисплей. Благодаря небольшому "окошку" пользователь может просматривать различную информацию, не вытягивая экран наружу.

Патентные изображения рулонного смартфона:

При необходимости дисплей достается из основного корпуса на нужную длину. Судя по всему, интерфейс должен адаптироваться в зависимости от того, на сколько вытянут экран. Дизайнеры LG предусмотрели и все классические элементы управления, такие как кнопки регулировки громкости и включения. В некоторых вариантах дополнительно предусмотрены отдельные кнопки для автоматического развертывания и скручивания дисплея. Более того, даже для камеры нашлось место.

Еще одна фишка устройства – встроенный стилус. Он располагается внутри корпуса и крепится на пружинном механизме, так что нужно просто нажать на него, чтобы извлечь.

Действительно ли такой смартфон может появиться?

Вполне вероятно. Дело в том, что ранее LG уже выпустила телевизор с похожей конструкцией экран которого сворачивается в рулон, так что не исключено, что компания намерена сделать такой же смартфон. Особенно с учетом многочисленных патентов.