Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи lifecell запустил собственный многофункциональный сервис lifecell music. Для своих абонентов трафик будет бесплатным.

Как рассказали в lifecell, абонентам сервиса предлагают доступ к фонотеке, которая включает в себя более 10 миллионов треков украинских и зарубежных исполнителей.

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Кроме того, сервис может анализировать предпочтения пользователя и создать персональный список музыкальных композиций.

В lifecell music можно загружать треки или же слушать их офлайн. Кстати, здесь также предусмотрена функция "Радио".



Музыкальный сервис lifecell music / Скриншот

Цена

Для абонентов lifecell пользоваться стримингом можно без тарификации трафика.

Стоимость подписки на lifecell music составит 99 гривен за 30 дней или 3,5 гривны за день.

Где скачать

Сервис lifecell music уже можно скачать в магазинах приложений: