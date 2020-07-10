Еще один украинский мобильный оператор lifecell запустил услугу домашнего интернета. Соответствующий раздел уже появился на официальном на сайте компании.

Как сказано в описании услуги, домашний интернет от lifecell заработает 13 июля. Сейчас функция находится на стадии тестирования, передает ain.ua.

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Тарифы

На сайте lifecell также обнародовали будущие цены на услугу. Так, год интернета со скоростью до 500 Мбит/с будет стоить для пользователей 100 гривен в месяц. Правда, она касается только мобильных абонентов lifecell.

А вот клиентам других операторов этот домашний интернет обойдется в 150 гривен в месяц.

Домашний интернет от lifecell / Скриншот

Также пользователи могут выбрать пакеты с доступом к сервису Megogo – 160 гривен в месяц. Подключение бесплатное. А вот за роутер придется заплатить. Фирменный стоит от 949 гривен.

Кроме того, абоненты lifecell могут оплачивать услуги мобильной связи и домашнего интернета по единому счету.