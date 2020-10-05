В декабре прошлого года бренд Nokia представил свой первый умный телевизор с диагональю экрана 43, 55 и 65 дюймов. Теперь производитель подготовил к выпуску еще две модели других размеров, среди которых компактная модель, цена которой будет равна среднебюджетному смартфону.

Как сообщает Gizchina, компания готовится к выпуску моделей с диагональю дисплея 32 и 50 дюймов. Интересно Перечень смартфонов Nokia, которые получат Android 11 Бюджетный телевизор Nokia Младший представитель серии получит матрицу с разрешением Full HD и предположительно станет самым доступным умным телевизором бренда. Пятидесятка с 4К Немалая 50-дюймовая модель получит 4K-панель с функцией автоматического затемнения и динамиками с поддержкой технологий объемного звучания DTS TruSurround и Dolby Audio. Судя по опубликованному в сети тизеру, обе версии будут поставляться со звуковой системой Onkyo. Презентация телевизоров состоится уже совсем скоро Операционная система Устройствам приписывают операционную систему Android TV с голосовым ассистентом Google и тонкие дисплейные рамки. Цены Презентация смарт-телевизоров Nokia состоится уже 6 октября. Ожидаемая цена новинок составляет 300 долларов и 505 долларов за 32 и 50-дюймовую модель соответственно.