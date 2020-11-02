Соцсеть LinkedIn, которую используют для деловой коммуникации, запустила новый инструмент Career Explorer. Этот сервис должен помочь найти новую работу, основываясь на навыках и опыте работы потенциального кандидата.

Сейчас соцсеть запустила бета-версию Career Explorer. Она пока доступна только на английском языке. При этом производитель обещает добавить и другие языки, передает издание TechCrunch.

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Как работает сервис

Career Explorer может сопоставлять навыки человека с должностями. Причем сервис делает это даже с теми вакансиями, которые кандидат не рассматривал. Также ресурс может дать рекомендации, какое дополнительное обучение ему нужно пройти для новой работы.

Как говорят в LinkedIn, сейчас в соцсети открыто более 14 миллионов вакансий. При этом свыше 40 миллионов пользователей еженедельно посещают ресурс для поиска работы. В то же время ежеминутно 3 человека получают работу.

Career Explorer должен помочь лучше понять, как сочетать людей с возможностями, которые их окружают.

В общем, в соцсети зарегистрированы 722 миллиона пользователей. Недавно мы также сообщали, что в LinkedIn появился свой аналог Stories.