Жители Ливана сняли на камеру огромный огненный шар. Он упал с неба и устроил пожар на земле.

Местные жители в Ливане зафиксировали на видео шар из огня, который на полной скорости несся в сторону Земли. Об этом сообщили в Национальном агентстве NNA.

Читайте также Над США заметили метеорит: яркие видео от очевидцев

Очевидцы назвали шар "странным явлением", предположив, что на Землю упал метеорит.

Огромный огненный шар прилетел с неба на севере Ливана. На видео заметно, как он летит, а тогда постепенно начинает угасать. Приземлился шар на плантации вблизи населенного пункта Аль-Талиль, что в провинции Аккар.

На месте падения шара вспыхнул крупный пожар. Местные жители не на шутку испугались.

В то же время астрофизики предполагают, что в этом явлении нет ничего удивительного. Огненный шар они связывают с метеоритным потоком Леониды. Он как раз начал набирать свою мощность. Пик этого метеорного потока ожидают 17 ноября.

Что такое метеорит? Твердое небесное тело, которое падает на поверхность Земли или другого космического тела из космоса. За сутки на Землю падает 5 – 6 тонн метеоритов, большинство из них сгорает в атмосфере.

Падение огненного шара: смотрите видео