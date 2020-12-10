Компания Logitech широко известна благодаря своим устройствам для компьютера – она выпускает клавиатуры, мышки и прочее. Теперь же среди ее продуктов появился дверной звонок.

Компания Logitech выпустила очередную новинку для современного умного дома. Это смарт-звонок Circle View Doorbell, приобрести который можно уже сейчас. Технические характеристики и особенности опубликованы на официальном сайте.

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Что известно

Устройство получило камеру на 5 мегапикселей. Она способна передавать видео разрешением 1200x1600 точек. Угол обзора сенсора по диагонали составляет 160 градусов. Поэтому хозяева дома смогут видеть не только посетителей, но и, например, оставленные возле дверей посылки.



Дверной звонок от Logitech / Фото Logitech

Микрофон и динамик позволяют осуществлять двустороннюю голосовую связь. В темное время суток звонок подсвечивается светодиодами.

Новинка оснащена адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Также реализовали поддержку Apple HomeKit: пользователи смогут получать уведомления на совместимые устройства.



Дверной звонок от Logitech / Фото Logitech

Среди прочего упомянуты функции распознавания лиц, идентификации транспортных средств и животных, а также возможность определения зон активности. Габариты устройства составляют 118,8х41,8х28 миллиметров. Работает звонок при температурах от -20 до +45 градусов.



Дверной звонок от Logitech / Фото Logitech

Цена

Продают новинку за 200 долларов.