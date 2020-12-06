Стартап Looking Glass показал "голографические" дисплеи Portrait. Они позволяют смотреть на "объемные" фото и видео без специальных очков. Авторы называют это первым подобным устройством, рассчитанным на массовую аудиторию.

Для создания 10-секундной голограммы достаточно сделать фото на iPhone 12 или другие последние модели. Файлы загружаются в отдельную программу для создания голограмм, и в ответ она выдает короткие закольцованные стереогифки, которые можно транслировать на устройство, сообщает 24 канал.

Интересно Правительство утвердило концепцию развития искусственного интеллекта в Украине

Что известно

Looking Glass Portrait представляет собой 7,9-дюймовый дисплей размером с фоторамку со встроенным Raspberry Pi 4 – одноплатным компьютером размером с банковскую карту, который выводит изображение на голографический монитор. Он поддерживает до ста различных углов обзора и воспроизводит видео с частотой до 60 кадров в секунду.

Устройство может хранить до тысячи 3D-сканов и работать самостоятельно, но его также можно подключить к ПК или Mac и выводить любые фотографии. Looking Glass Portrait сам конвертирует изображение в 3D-формат и загрузит на экран.

Авторы проекта анонсировали голографический дисплей через Kickstarter и в первый же день достигли цели, собрав более миллиона долларов вместо запланированных 50 тысяч. Первые отгрузки заказов собираются начать не раньше середины 2021 года.