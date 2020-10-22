Назвали лучшие антивирусы для Windows 10
Независимая организация Av-Test обнародовала свежий рейтинг лучших антивирусных программ для Windows. Уже второй год подряд лучшим признают фирменный антивирус Microsoft (Microsoft Defender или защитник Windows), встроенный в Windows 10.
Об этом говорится отчете компании Av-Test, который получил название "Лучшее антивирусное программное обеспечение для домашних пользователей" за август 2020 года.
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Windows Defender получил максимальную оценку в трех ключевых категориях:
- производительность,
- защита,
- удобство.
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Отчет основывается на данных выборки, собранной в июле и августе. Самую высокую сумму (18 баллов) в целом набрали 8 антивирусных программ, в том числе и Windows Defender.
Также эксперты добавили, что Windows Defender блокировал все атаки на уязвимости нулевого дня и широко распространенные вредоносные программы.
Рейтинг лучших антивирусов / инфографика Av-Test
Кроме Windows Defender, с самым высоким баллом в рейтинг попали:
- антивирус "Лаборатории Касперского",
- F-Secure,
- Avira,
- AhnLab,
- G Data,
- McAfee.
К слову, недавно Microsoft выпустила свежее крупное обновление Windows 10. Обновление коснулось улучшений и исправлений ошибок и багов, которые тормозили работу компьютера. Также произошли изменения в безопасности. Но наиболее очевидным обновлением стал усовершенствованный дизайн меню "Пуск".