Независимая организация Av-Test обнародовала свежий рейтинг лучших антивирусных программ для Windows. Уже второй год подряд лучшим признают фирменный антивирус Microsoft (Microsoft Defender или защитник Windows), встроенный в Windows 10.

Об этом говорится отчете компании Av-Test, который получил название "Лучшее антивирусное программное обеспечение для домашних пользователей" за август 2020 года.

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Windows Defender получил максимальную оценку в трех ключевых категориях:

производительность,

защита,

удобство.

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Отчет основывается на данных выборки, собранной в июле и августе. Самую высокую сумму (18 баллов) в целом набрали 8 антивирусных программ, в том числе и Windows Defender.

Также эксперты добавили, что Windows Defender блокировал все атаки на уязвимости нулевого дня и широко распространенные вредоносные программы.



Рейтинг лучших антивирусов / инфографика Av-Test

Кроме Windows Defender, с самым высоким баллом в рейтинг попали:

антивирус "Лаборатории Касперского",

F-Secure,

Avira,

AhnLab,

G Data,

McAfee.

К слову, недавно Microsoft выпустила свежее крупное обновление Windows 10. Обновление коснулось улучшений и исправлений ошибок и багов, которые тормозили работу компьютера. Также произошли изменения в безопасности. Но наиболее очевидным обновлением стал усовершенствованный дизайн меню "Пуск".