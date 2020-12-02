Компания Apple тоже подвела итоги 2020 года, проанализировав спрос в своем магазине приложений App Store. На основе этого сформировали лучшие приложения, которые выбирали пользователи iPhone и iPad.

Как информирует издание 9to5mac.com, лучшим приложением года для iPhone стала программа Wakeout!.

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Это приложение, которое предлагает быстрые и легкие упражнения для выполнения дома. Учитывая затяжной карантин, такое приложение было очень актуальным.

Игрой года для iPhone стала ролевая игра Genshin Impact.

Кто еще в рейтинге

Вполне ожидаемо, что самым популярным приложением на iPad стал сервис для видеоконфенетций Zoom. Эта программа продемонстрировала рекордный прыжок и на других девайсах еще в начале пандемии коронавируса.

Игрой года для iPad назвали Legends of Runeterra с карточными сражениями.

Также в компании назвали топовые приложения для смарт-часов Apple Watch. Лучшим приложением для этого девайса признали Endel (звуки для сна и отдыха).

Напомним, ранее свою подборку приложений года назвал Google. Лучшим приложением признали Loona: Bedtime Calm & Relax. Это приложение, которое помогает пользователям заснуть.

Кстати, в список лучших попало и приложение, созданное украинцами, Reface. Оно помогает перенести лицо пользователя на тело другого человека. Это можно воплотить как на фото, так и в видео.