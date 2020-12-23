Беспроводные наушники, зарядки или мышки – девайсы без проводов стали настоящим трендом на рынке. Это логично, ведь в 21 веке ценят портативность и удобство пользования, а провода только тормозят его. Это касается и рынка пылесосов.

Мы можем смело сказать, аккумуляторный беспроводной пылесос – это устройство 21 века. Далее мы расскажем в чем его преимущества, а также какую модель можно считать лучшим выбором в 2020 году.

Преимущества беспроводного пылесоса

Мобильность. Это, на самом деле, очевидное преимущество. Беспроводной пылесос гораздо мобильнее, чем его "собратья" с проводами. Он не нуждается в розетке, поэтому его можно использовать для уборки машины, или же захватить с собой, например, на дачу.

Эффективность. Такой пылесос может обеспечить действительно качественную уборку. Без лишних проводов такое устройство сможет добраться куда угодно: под кроватью, в труднодоступных углах и тому подобное. Не нужно думать и о длине провода, поэтому при желании владелец может пропылесосить даже потолок.

Скорость уборки. Сам процесс уборки становится проще, а следовательно и быстрее. Не надо тратить время на размотку кабеля, перетаскивание к ближайшей розетке, и распутывание проводов (согласитесь, такое случается частенько).

Универсальность. Таким прибором можно убрать весь дом, в частности комнаты, в которых нет розетки, лестницы или шкафы для одежды. Также с помощью аккумуляторного пылесоса можно очистить мягкую мебель и даже автомобиль.

Компактность. Большинство таких приборов имеют отдельный модуль, который удобно держать под рукой для мелких передряг, таких как рассыпанная соль или крупа. Также он пригодится во время уборки люстры, жалюзи и тому подобное.

Какую модель выбрать

Рекомендуем вам обратить внимание на аккумуляторную модель Bosch BBS81PET. С ним процесс уборки можно сократить сразу на 30%. Кроме выше перечисленных преимуществ этот пылесос имеет еще несколько важных функций, которые выгодно отличают его на фоне других моделей.

В частности, пылесос получил специальную щетку AllFloor HighPower, а также мотор DigitalSpin. В паре эти характеристики гарантируют быструю и эффективную уборку всех типов полов.

Еще одно преимущество этой модели – это картриджная система фильтрации. Дело в том, что даже после уборки в воздухе остаются мелкие частицы пыли. При этом система три раза отфильтровывает отработанный воздух, пока показатель чистоты достигает 99,9%. Поэтому воздух в помещении становится существенно чище.