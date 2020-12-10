Традиционно в декабре большинство ресурсов подводит итоги уходящего года. Техно 24 тоже готовит свои подборки с аксессуарами, которые получили наибольший резонанс в 2020 году.

В этом материале 24 канал предлагает собственную подборку гаджетов, которые больше всего поразили пользователей в 2020 году.

К теме Революционные изобретения 2020 года, которые войдут в историю

Xiaomi Mi Smart Band 4 з NFC

Xiaomi Mi Smart Band 4 з NFC работает и в Украине / Фото Rozetka.com.ua

Xiaomi Mi Band уже несколько лет подряд является абсолютным лидером на рынке фитнес-трекеров. В 2020 году компания представила 5 поколение этого смарт-трекера. Однако, наше внимание привлекла модель Xiaomi Mi Smart Band 4, ведь именно этот девайс впервые в истории Xiaomi поступил на украинский рынок с модулем NFC. Этот модуль позволяет выполнять бесконтактную оплату с помощью трекера.

Настроить оплату можно с помощью фирменного приложения Mi Fit, в частности там можно добавить банковскую карточку. Чтобы выполнить оплату, нужно перейти на браслете в меню "Карты", выбрать карту и поднести устройство к терминалу для оплаты.

В компании обещают, что оплата браслетом надежно защищена, ведь данные карты не передаются при расчетах, а заменяются уникальным одноразовым цифровым кодом – токеном, за это отвечает диджитал платформа Mastercard (MDES).

Что касается других характеристик, то Mi Smart Band 4 NFC фактически дублирует характеристики классической версии. В частности, он имеет цветной OLED-дисплей, автономность до 20 дней работы, корпус из защитой от воды по стандарту 5 АТМ, а также поддержку управления музыкальным плеером и другие функции.

Цена

Mi Smart Band 4 NFC можно купить по цене 1299 гривен.

Apple Watch SE

"Бюджетный" Apple Watch SE / Фото ixbt.com

От популярного смарт-трекера переходим к самым популярным в мире разумным часым. Ими уже не первый год являются Apple Watch. В этом году производитель представил сразу две модели фирменных часов Apple Watch 6 и Apple Watch SE. Последние являются более доступной версией вроде iPhone SE.

Интересно Цифра дня: Apple Watch установил новый рекорд по продажам

Новинка сохраняет много функций модели Apple Watch 3, в том числе выявление падения, компас и постоянно включеный высотомер. Есть также возможность отслеживания сна. При этом он работает на базе фирменного чипа S5, как говорит производитель, новинка работает вдвое быстрее Series 3.

Конечно, он поддерживает много режимов физической активности, управление музыкой и камерой, а также оплату через NFC.

Цена

Новинку уже можно купить в Украине. Стоимость Apple Watch SE составляет 10 300 гривен.

Huawei Eyewear II

Стильные Huawei Eyewear II / Фото consumer.huawei.com

Уже многие эксперты пророчат "смерть" смартфонов. Им на смену придут новые девайсы, в частности это могут быть разумные очки. И действительно, за последние несколько лет производители предлагают на рынке все больше оригинальных моделей.

В 2020 году компания Huawei выпустила новое поколение смарт-очков Eyewear II. Они оснащены системой интуитивного управления жестами. Для соединения со смартфоном нужно коснуться левой скобки. Голосовой помощник можно вызвать дважды коснувшись левой скобки.

Очки Huawei Eyewear II / Фото consumer.huawei.com

Также очки поддерживают свайпы, чтобы переключать музыку на следующую или предыдущую композицию, а также увеличить или уменьшить громкость.

На скобках разместили специальные звуковые каналы, которые предотвращают рассеивание звука. Благодаря технологии адаптивной громкости очки могут автоматически снижать мощность звука в зависимости от вашего окружения.

Eyewear II оснащены аккумулятором, что позволяет работать на одном заряде аккумулятора до 5 часов в режиме воспроизведения музыки.

Цена

Новинка доступна на европейском рынке по цене 299 евро (чуть больше 10 тысяч гривен).

Маска LG PuriCare

Ну и о насущном. Уже осенью компания LG выпустила маску для лица PuriCare. Как говорит производитель, это "лучшее средство защиты органов дыхания от заражения патогенной микрофлорой".

Внешне PuriCare выглядит как обычная маска с возможностью установки различных фильтров. Из коробки в маске установлены два фильтра H13 HEPA. Они должны задерживать до 99,95% всех бактерий, микробов, аллергенов и частиц пыли.

Защитная маска LG PuriCare / Фото mobile-review.com

Чтобы облегчить дыхание, маска обеспечена вентиляторами для прокачки отфильтрованного воздуха. Здесь также есть батарея емкостью 820 мАч, при постоянной работе ее хватит на 2 часа.

Интересно Хакеры могут легко взломать секс-игрушки и получить доступ к частным фото

Работу вентиляторов контролируют датчики дыхания. Они могут устанавливать 3 различные скорости вращения вентиляторов. В комплекте также есть чехол с УФ-лампами для обеззараживания маски извне.

Что касается цены, а также старта продаж – пока такой информации нет.