Компания Lucid Motors недавно официально представила дорогой электрический седан Air, а позже опубликовала официальные изображения своего второго автомобиля – внедорожника. Ранее он уже засветился на дорогах общего пользования, а сейчас позирует на красивых фотографиях.

Сейчас о перспективной новинке ничего не сообщается – авто еще даже не получило название. Но не трудно угадать, что Lucid готовит конкурента Tesla Model X, сообщает Electrek.

Интересно Lucid Motors представила свою альтернативу электрокарам Tesla

Особенности нового авто Lucid

Поскольку вторая модель Lucid построена на платформе Air, можно предположить, что в плане характеристик седан и внедорожник будут унифицированы. Это означает, что перспективная новинка может иметь мощность более 1000 л.с., технологию очень быстрой зарядки и аккумуляторную батарею емкостью более 100 кВт/ч, что обеспечивает около 700 км пробега.

Фото новинки от Lucid

Если Lucid Air точно поступит в продажу в следующем году, то внедорожник не стоит ждать раньше 2022 года. Примерно в то же время Tesla может представить Model X второго поколения – работы над ним уже ведутся.