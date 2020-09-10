Компания Lucid Motors провела презентацию нового электрокара Lucid Air 2021, который позиционируется как конкурент модельной линейки Tesla. Производство седана начнется уже до конца этого года, а во время демонстрации новинки компания раскрыла ее ключевые характеристики и назвала розничную цену всех модификаций.

По заявлению производителя, в топовой конфигурации Lucid Air 2021 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Подобные скоростные характеристики обеспечивает полноприводная установка и сдвоенный электродвигатель мощностью 1080 лошадиных сил, сообщает SleshGear.

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К сильным сторонам новинки относится и дальность пробега. В комплектации с 21-дюймовыми колесами AeroDream от одного цикла заряда автомобиль способен проехать до 750 километров.

19-дюймовая версия предлагает дальность поездки на 810 километров. Специально для быстрой зарядки электрокара компания разработала станцию, способную всего за одну минуту обеспечить до 32 километров хода. За 20 минут батарея "дозаправится" для поездки на дистанцию ​​до 483 километров.

Дизайн

Из особенностей интерьера Lucid Air 2021 производитель выделяет изогнутый 34-дюймовый дисплей над панелью приборов с центральной консолью. Для удобства управления автомобилем предусмотрена поддержка голосового ассистента Amazon Alexa. Кроме того, электрокар оснащен 32 датчиками по периметру кузова, включая камеру и несколько лидаров.

Фото Lucid Air 2021

Цена

Стоимость наиболее продвинутой лимитированной модели Lucid Air 2021 Air Dream Edition составит 161 500 долларов .

. Модификация Air Grand Touring с 800-сильной силовой установкой и разгоном до 100 км/ч за 3 секунды производитель оценил в 139 000 долларов .

. В комплектации Air Touring с запасом хода 654 километров и мощностью 620 лошадиных сил новинка обойдется покупателю в 95 000 долларов .

. Наиболее доступная версия Air оценена в 80 000 долларов.

Первые поставки Lucid Motors обещает начать уже весной 2021 года.