В октябре 2021 года на поверхности Луны могут пройти первые в истории гонки роверов. Речь идет не о заезде с реальными пилотами. Вместо этого в рамках проекта Moon Mark предлагается провести гонки с участием двух радиоуправляемых роверов.

В рамках проекта на спутник Земли хотят доставить пару миниатюрных роверов массой 2,5 килограмма каждый. Роверы разработают с привлечением школьников и при поддержке дизайнера McLaren P1 Фрэнка Стивенсона. Об этом пишет NewAtlas.

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Что известно

Кроме того, около 3 килограммов будет весить "механизм развертывания" болидов. Их доставят на лунную поверхность с помощью модуля Nova-C производства Intuitive Machines на ракета-носителе SpaceX Falcon 9. Заезд будут транслировать в режиме онлайн.

Очевидно, могут возникнуть вопросы относительно того, насколько сильные задержки будут сопровождать процесс удаленного управления роверами, которые находятся на поверхности Луны. Технический директор Тодд Уоллах считает, что это не станет проблемой.

Мы не ожидаем, что существенная задержка связи повлияет на гонки или управляемость автомобилей. Благодаря нашему партнерству с Intuitive Machines у нас будут визуальные эффекты, телеметрия и управление в режиме онлайн,

– сказал Тодд Уоллах.