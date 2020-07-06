Лунное затмение в июле 2020: яркие фото из соцсетей
5 июля было новое полутеневое лунное затмение. По киевскому времени, это явление начиналось в 6 утра. Поэтому украинцы не имели возможности его увидеть.
Затем, 24 канал собрал самые яркие фото из социальных сетей, на которых можно увидеть полутеневое лунное затмение.
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Как известно, лучше всего это полутеневое затмение было видно для жителей Центральной и Южной Америки. Именно они публиковали фото этого явления в социальных сетях.
Что такое полутеневое лунное затмение?
Это разновидность лунного затмения. При полутеневом затмении Луна заходит только к полутени Земли. Такой вид затмения малозаметен, поэтому невооруженным глазом его увидеть сложно, поэтому лучше использовать при этом специальное оборудование. В общем, 35% всех затмений как раз относят к полутеневому типу. Еще 35% – это полные затмения, которые случаются значительно реже, но они гораздо более яркие и их хорошо видно с Земли.