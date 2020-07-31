В лунном календаре на август 2020 года можно найти информацию о том, в какие дни стоит начинать что-то новое, а в какие дни не стоит употреблять даже алкоголь.

24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, которые в этом месяце благоприятны для чего-то нового.

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Лунный календарь на август 1 августа Растущая луна 12, 13 день 2 августа Растущая луна 13, 14 день 3 августа Полнолуние 14, 15 день 4 августа Убывающая луна 15, 16 день 5 августа Убывающая луна 16, 17 день 6 августа Убывающая луна 17, 18 день 7 августа Убывающая луна 18, 19 день 8 августа Убывающая луна 19, 20 день 9 августа Убывающая луна 20, 21 день 10 августа Убывающая луна 21, 22 день 11 августа Третья четверть 22, 23 день 12 августа Убывающая луна 23, 24 день 13 августа Убывающая луна 24, 25 день 14 августа Убывающая луна 25 день 15 августа Убывающая луна 25, 26 день 16 августа Убывающая луна 26, 27 день 17 августа Убывающая луна 27, 28 день 18 августа Убывающая луна 28, 29 день 19 августа Новолуние 29, 30, 1 день 20 августа Растущая луна 1, 2 день 21 августа Растущая луна 2, 3 день 22 августа Растущая луна 3, 4 день 23 августа Растущая луна 4, 5 день 24 августа Растущая луна 5, 6 день 25 августа Первая четверть 6, 7 день 26 августа Растущая луна 7, 8 день 27 августа Растущая луна 8, 9 день 28 августа Растущая луна 9, 10 день 29 августа Растущая луна 10, 11 день 30 августа Растущая луна 11, 12 день 31 августа Растущая луна 12, 13 день

Благоприятные дни в этом месяце: 11, 20, 25 августа.

Какие стадии проходит Луна

Новолуние – состояние, когда месяц не виден.

Молодая Луна – первое появление луны на небе после новой Луны в виде узкого серпа.

Первая четверть – состояние, когда освещена половина луны.

Растущая Луна.

Полнолуние – состояние, когда освещенная Луна целиком.

Убывающая Луна.

Последняя четверть – состояние, когда снова освещена половина Луны.

Старая Луна.

Доказано влияние фаз луны на организм человека

Ученые доказали, что течение биполярного аффективного расстройства может зависеть от фаз Луны. А медик Гален связывал менструальные боли с фазами.