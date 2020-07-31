Лунный календарь на август 2020
В лунном календаре на август 2020 года можно найти информацию о том, в какие дни стоит начинать что-то новое, а в какие дни не стоит употреблять даже алкоголь.
24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, которые в этом месяце благоприятны для чего-то нового.
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|1 августа
|Растущая луна
|12, 13 день
|2 августа
|Растущая луна
|13, 14 день
|3 августа
|Полнолуние
|14, 15 день
|4 августа
|Убывающая луна
|15, 16 день
|5 августа
|Убывающая луна
|16, 17 день
|6 августа
|Убывающая луна
|17, 18 день
|7 августа
|Убывающая луна
|18, 19 день
|8 августа
|Убывающая луна
|19, 20 день
|9 августа
|Убывающая луна
|20, 21 день
|10 августа
|Убывающая луна
|21, 22 день
|11 августа
|Третья четверть
|22, 23 день
|12 августа
|Убывающая луна
|23, 24 день
|13 августа
|Убывающая луна
|24, 25 день
|14 августа
|Убывающая луна
|25 день
|15 августа
|Убывающая луна
|25, 26 день
|16 августа
|Убывающая луна
|26, 27 день
|17 августа
|Убывающая луна
|27, 28 день
|18 августа
|Убывающая луна
|28, 29 день
|19 августа
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|20 августа
|Растущая луна
|1, 2 день
|21 августа
|Растущая луна
|2, 3 день
|22 августа
|Растущая луна
|3, 4 день
|23 августа
|Растущая луна
|4, 5 день
|24 августа
|Растущая луна
|5, 6 день
|25 августа
|Первая четверть
|6, 7 день
|26 августа
|Растущая луна
|7, 8 день
|27 августа
|Растущая луна
|8, 9 день
|28 августа
|Растущая луна
|9, 10 день
|29 августа
|Растущая луна
|10, 11 день
|30 августа
|Растущая луна
|11, 12 день
|31 августа
|Растущая луна
|12, 13 день
Благоприятные дни в этом месяце: 11, 20, 25 августа.
Какие стадии проходит Луна
- Новолуние – состояние, когда месяц не виден.
- Молодая Луна – первое появление луны на небе после новой Луны в виде узкого серпа.
- Первая четверть – состояние, когда освещена половина луны.
- Растущая Луна.
- Полнолуние – состояние, когда освещенная Луна целиком.
- Убывающая Луна.
- Последняя четверть – состояние, когда снова освещена половина Луны.
- Старая Луна.
Доказано влияние фаз луны на организм человека
Ученые доказали, что течение биполярного аффективного расстройства может зависеть от фаз Луны. А медик Гален связывал менструальные боли с фазами.