Лунный календарь на ноябрь 2020
В лунном календаре на ноябрь 2020 года указаны дни новолуния, полнолуния и четвертей Луны. Когда будет полнолуние, а когда новолуние – читайте в материале.
Когда в ноябре будут дни, которые благоприятны для чего-то нового, рассказывает 24 канал.
Читайте также Лунный календарь на октябрь 2020
|1 ноября
|Убывающая луна
|16, 17 день
|2 ноября
|Убывающая луна
|17, 18 день
|3 ноября
|Убывающая луна
|18, 19 день
|4 ноября
|Убывающая луна
|19, 20 день
|5 ноября
|Убывающая луна
|20, 21 день
|6 ноября
|Убывающая луна
|21, 22 день
|7 ноября
|Убывающая луна
|22, 23 день
|8 ноября
|Третья четверть
|23, 24 день
|9 ноября
|Убывающая луна
|24 день
|10 ноября
|Убывающая луна
|24, 25 день
|11 ноября
|Убывающая луна
|25, 26 день
|12 ноября
|Убывающая луна
|26, 27 день
|13 ноября
|Убывающая луна
|27, 28 день
|14 ноября
|Убывающая луна
|28, 29 день
|15 ноября
|Новолуние
|29, 30, 1 день
|16 ноября
|Растущая луна
|1, 2 день
|17 ноября
|Растущая луна
|2, 3 день
|18 ноября
|Растущая луна
|3, 4 день
|19 ноября
|Растущая луна
|4, 5 день
|20 ноября
|Растущая луна
|5, 6 день
|21 ноября
|Растущая луна
|6, 7 день
|22 ноября
|Первая четверть
|7, 8 день
|23 ноября
|Растущая луна
|8, 9 день
|24 ноября
|Растущая луна
|9, 10 день
|25 ноября
|Растущая луна
|10, 11 день
|26 ноября
|Растущая луна
|11, 12 день
|27 ноября
|Растущая луна
|12, 13 день
|28 ноября
|Растущая луна
|13, 14 день
|29 ноября
|Растущая луна
|14, 15 день
|30 ноября
|Полнолуние
|15, 16 день
Благоприятные дни в этом месяце: 2, 10, 12, ноября. Именно в эти дни лучше начинать новые дела и завершать старые.
Какие стадии проходит луна
- Новая луна – в этот период месяц не видно.
- Молодая луна – первое появление луны на небе после новой луны в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена лишь половина луны.
- Прибывающая луна.
- Полнолуние – состояние, когда луна освещена целиком.
- Убывающая луна.
- Последняя четверть – снова освещенная половина луны.
- Старая луна.
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