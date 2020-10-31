В лунном календаре на ноябрь 2020 года указаны дни новолуния, полнолуния и четвертей Луны. Когда будет полнолуние, а когда новолуние – читайте в материале.

Когда в ноябре будут дни, которые благоприятны для чего-то нового, рассказывает 24 канал. Читайте также Лунный календарь на октябрь 2020 Лунный календарь на ноябрь 1 ноября Убывающая луна 16, 17 день 2 ноября Убывающая луна 17, 18 день 3 ноября Убывающая луна 18, 19 день 4 ноября Убывающая луна 19, 20 день 5 ноября Убывающая луна 20, 21 день 6 ноября Убывающая луна 21, 22 день 7 ноября Убывающая луна 22, 23 день 8 ноября Третья четверть 23, 24 день 9 ноября Убывающая луна 24 день 10 ноября Убывающая луна 24, 25 день 11 ноября Убывающая луна 25, 26 день 12 ноября Убывающая луна 26, 27 день 13 ноября Убывающая луна 27, 28 день 14 ноября Убывающая луна 28, 29 день 15 ноября Новолуние 29, 30, 1 день 16 ноября Растущая луна 1, 2 день 17 ноября Растущая луна 2, 3 день 18 ноября Растущая луна 3, 4 день 19 ноября Растущая луна 4, 5 день 20 ноября Растущая луна 5, 6 день 21 ноября Растущая луна 6, 7 день 22 ноября Первая четверть 7, 8 день 23 ноября Растущая луна 8, 9 день 24 ноября Растущая луна 9, 10 день 25 ноября Растущая луна 10, 11 день 26 ноября Растущая луна 11, 12 день 27 ноября Растущая луна 12, 13 день 28 ноября Растущая луна 13, 14 день 29 ноября Растущая луна 14, 15 день 30 ноября Полнолуние 15, 16 день Благоприятные дни в этом месяце: 2, 10, 12, ноября. Именно в эти дни лучше начинать новые дела и завершать старые. Какие стадии проходит луна Новая луна – в этот период месяц не видно.

Молодая луна – первое появление луны на небе после новой луны в виде узкого серпа.

Первая четверть – освещена лишь половина луны.

Прибывающая луна.

Полнолуние – состояние, когда луна освещена целиком.

Убывающая луна.

Последняя четверть – снова освещенная половина луны.

Старая луна.