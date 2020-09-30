В лунном календаре на октябрь 2020 года указаны дни новолуния, полнолуния, четвертей Луны. Когда же в октябре будет новолуние и полнолуние – читайте также.

24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, благоприятных для чего-то нового в этом месяце. Читайте также Лунный календарь на сентябрь 2020 Лунный календарь на октябрь 1 октября Растущая луна 14, 15 день 2 октября Полнолуние 15, 16 день 3 октября Убывающая луна 16, 17 день 4 октября Убывающая луна 17, 18 день 5 октября Убывающая луна 18, 19 день 6 октября Убывающая луна 19, 20 день 7 октября Убывающая луна 20, 21 день 8 октября Убывающая луна 21, 22 день 9 октября Убывающая луна 22, 23 день 10 октября Третья четверть 23, 24 день 11 октября Убывающая луна 24, 25 день 12 октября Убывающая луна 25 день 13 октября Убывающая луна 25, 26 день 14 октября Убывающая луна 26, 27 день 15 октября Убывающая луна 27, 28 день 16 октября Новолуние 28, 29, 1 день 17 октября Растущая луна 1, 2 день 18 октября Растущая луна 2, 3 день 19 октября Растущая луна 3, 4 день 20 октября Растущая луна 4, 5 день 21 октября Растущая луна 5, 6 день 22 октября Растущая луна 6, 7 день 23 октября Первая четверть 7, 8 день 24 октября Растущая луна 8, 9 день 25 октября Растущая луна 9, 10 день 26 октября Растущая луна 10, 11 день 27 октября Растущая луна 11, 12 день 28 октября Растущая луна 12, 13 день 29 октября Растущая луна 13, 14 день 30 октября Растущая луна 14, 15 день 31 октября Полнолуние 15, 16 день Благоприятные дни в этом месяце: 4, 8, 11, октября. Именно в эти дни лучше начинать новые дела и завершать старые. В октябре основные лунные фазы будут в такие дни: Полнолуние – 2 октября и 31 октября.

Новолуние – 1 6 октября 2020 года.

Убывающая луна – с 3 по 15 октября.

Восходящая луна – 1 октября и с 17 по 31 октября. Какие стадии проходит луна Новая луна – в этот период месяц не видно.

Молодая луна – первое появление луны на небе после новой луны в виде узкого серпа.

Первая четверть – освещена лишь половина луны.

Прибывающая луна.

Полнолуние – состояние, когда луна освещена целиком.

Убывающая луна.

Последняя четверть – снова освещенная половина луны.

Старая луна.