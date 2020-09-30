Лунный календарь на октябрь 2020
В лунном календаре на октябрь 2020 года указаны дни новолуния, полнолуния, четвертей Луны. Когда же в октябре будет новолуние и полнолуние – читайте также.
24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, благоприятных для чего-то нового в этом месяце.
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|1 октября
|Растущая луна
|14, 15 день
|2 октября
|Полнолуние
|15, 16 день
|3 октября
|Убывающая луна
|16, 17 день
|4 октября
|Убывающая луна
|17, 18 день
|5 октября
|Убывающая луна
|18, 19 день
|6 октября
|Убывающая луна
|19, 20 день
|7 октября
|Убывающая луна
|20, 21 день
|8 октября
|Убывающая луна
|21, 22 день
|9 октября
|Убывающая луна
|22, 23 день
|10 октября
|Третья четверть
|23, 24 день
|11 октября
|Убывающая луна
|24, 25 день
|12 октября
|Убывающая луна
|25 день
|13 октября
|Убывающая луна
|25, 26 день
|14 октября
|Убывающая луна
|26, 27 день
|15 октября
|Убывающая луна
|27, 28 день
|16 октября
|Новолуние
|28, 29, 1 день
|17 октября
|Растущая луна
|1, 2 день
|18 октября
|Растущая луна
|2, 3 день
|19 октября
|Растущая луна
|3, 4 день
|20 октября
|Растущая луна
|4, 5 день
|21 октября
|Растущая луна
|5, 6 день
|22 октября
|Растущая луна
|6, 7 день
|23 октября
|Первая четверть
|7, 8 день
|24 октября
|Растущая луна
|8, 9 день
|25 октября
|Растущая луна
|9, 10 день
|26 октября
|Растущая луна
|10, 11 день
|27 октября
|Растущая луна
|11, 12 день
|28 октября
|Растущая луна
|12, 13 день
|29 октября
|Растущая луна
|13, 14 день
|30 октября
|Растущая луна
|14, 15 день
|31 октября
|Полнолуние
|15, 16 день
Благоприятные дни в этом месяце: 4, 8, 11, октября. Именно в эти дни лучше начинать новые дела и завершать старые.
В октябре основные лунные фазы будут в такие дни:
- Полнолуние – 2 октября и 31 октября.
- Новолуние – 1 6 октября 2020 года.
- Убывающая луна – с 3 по 15 октября.
- Восходящая луна – 1 октября и с 17 по 31 октября.
Какие стадии проходит луна
- Новая луна – в этот период месяц не видно.
- Молодая луна – первое появление луны на небе после новой луны в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена лишь половина луны.
- Прибывающая луна.
- Полнолуние – состояние, когда луна освещена целиком.
- Убывающая луна.
- Последняя четверть – снова освещенная половина луны.
- Старая луна.
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