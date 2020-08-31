В лунном календаре на сентябрь 2020 года можно найти информацию о том, в какие дни новые дела будут успешными.

24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, в этом месяце, благоприятных для чего-то нового. Читайте также Лунный календарь на август 2020 Лунный календарь на сентябрь 1 сентября Растущая Луна 13, 14 день 2 сентября Полнолуние 14, 15 день 3 сентября Убывающая Луна 15, 16 день 4 сентября Убывающая Луна 16, 17 день 5 сентября Убывающая Луна 17, 18 день 6 сентября Убывающая Луна 18, 19 день 7 сентября Убывающая Луна 19, 20 день 8 сентября Убывающая Луна 20, 21 день 9 сентября Убывающая Луна 21, 22 день 10 сентября Третья четверть 22, 23 день 11 сентября Убывающая Луна 23, 24 день 12 сентября Убывающая Луна 24, 25 день 13 сентября Убывающая Луна 25 день 14 сентября Убывающая Луна 25, 26 день 15 сентября Убывающая Луна 26, 27 день 16 сентября Убывающая Луна 27, 28 день 17 сентября Новолуние 28, 29, 1 день 18 сентября Растущая Луна 1, 2 день 19 сентября Растущая Луна 2, 3 день 20 сентября Растущая Луна 3, 4 день 21 сентября Растущая Луна 4, 5 день 22 сентября Растущая Луна 5, 6 день 23 сентября Растущая Луна 6, 7 день 24 сентября Первая четверть 7, 8 день 25 сентября Растущая Луна 8, 9 день 26 сентября Растущая Луна 9, 10 день 27 сентября Растущая Луна 10, 11 день 28 сентября Растущая Луна 11, 12 день 29 сентября Растущая Луна 12, 13 день 30 сентября Растущая Луна 13, 14 день Благоприятные дни в этом месяце: 9, 10, 16 сентября. Именно в эти дни лучше начинать новые дела и завершать старые. Как стадии проходит месяц Новолуние – в этот период месяц не видно.

Молодая Луна – первое появление Луны на небе после новой Луны в виде узкого серпа.

Первая четверть – освещена лишь половина Луны.

Растущая Луна.

Полнолуние – состояние, когда освещена Луна целиком.

Убывающая Луна.

Последняя четверть – вновь освещенная половина Луны.

Старая Луна.