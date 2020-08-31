Лунный календарь на сентябрь 2020
В лунном календаре на сентябрь 2020 года можно найти информацию о том, в какие дни новые дела будут успешными.
24 канал рассказывает о лунном календаре и днях, в этом месяце, благоприятных для чего-то нового.
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|1 сентября
|Растущая Луна
|13, 14 день
|2 сентября
|Полнолуние
|14, 15 день
|3 сентября
|Убывающая Луна
|15, 16 день
|4 сентября
|Убывающая Луна
|16, 17 день
|5 сентября
|Убывающая Луна
|17, 18 день
|6 сентября
|Убывающая Луна
|18, 19 день
|7 сентября
|Убывающая Луна
|19, 20 день
|8 сентября
|Убывающая Луна
|20, 21 день
|9 сентября
|Убывающая Луна
|21, 22 день
|10 сентября
|Третья четверть
|22, 23 день
|11 сентября
|Убывающая Луна
|23, 24 день
|12 сентября
|Убывающая Луна
|24, 25 день
|13 сентября
|Убывающая Луна
|25 день
|14 сентября
|Убывающая Луна
|25, 26 день
|15 сентября
|Убывающая Луна
|26, 27 день
|16 сентября
|Убывающая Луна
|27, 28 день
|17 сентября
|Новолуние
|28, 29, 1 день
|18 сентября
|Растущая Луна
|1, 2 день
|19 сентября
|Растущая Луна
|2, 3 день
|20 сентября
|Растущая Луна
|3, 4 день
|21 сентября
|Растущая Луна
|4, 5 день
|22 сентября
|Растущая Луна
|5, 6 день
|23 сентября
|Растущая Луна
|6, 7 день
|24 сентября
|Первая четверть
|7, 8 день
|25 сентября
|Растущая Луна
|8, 9 день
|26 сентября
|Растущая Луна
|9, 10 день
|27 сентября
|Растущая Луна
|10, 11 день
|28 сентября
|Растущая Луна
|11, 12 день
|29 сентября
|Растущая Луна
|12, 13 день
|30 сентября
|Растущая Луна
|13, 14 день
Благоприятные дни в этом месяце: 9, 10, 16 сентября. Именно в эти дни лучше начинать новые дела и завершать старые.
Как стадии проходит месяц
- Новолуние – в этот период месяц не видно.
- Молодая Луна – первое появление Луны на небе после новой Луны в виде узкого серпа.
- Первая четверть – освещена лишь половина Луны.
- Растущая Луна.
- Полнолуние – состояние, когда освещена Луна целиком.
- Убывающая Луна.
- Последняя четверть – вновь освещенная половина Луны.
- Старая Луна.
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