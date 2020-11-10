Во время презентации 10 ноября Apple показали обновленный Mac mini. Как и другие новые продукты, он быстрее, продуктивнее и работает на новом чипе М1. Компания также назвала цену и рассказала о характеристиках.

10 ноября компания Apple провела презентацию своих новых продуктов. Кроме MacBook Air, MacBook Pro и чипов следующего поколения М1 показали также Mac mini, сообщает 24 канал. Интересно Apple раскрыла цену MagSafe Duo Charger: она удивляет Что известно Сообщается, что новый Mac mini работает на новом чипе М1, представленном на презентации в первую очередь. Компьютер стал в три раза быстрее предыдущей модели и, по словам представителей компании, быстрее компьютеров на Windows. Быстрее стала также графика – в шесть раз. Новая версия получила также передовую систему охлаждения, которая одновременно обеспечивает тихую работу вентиляторов. В комплектации 3,5-миллиметровый порт для подключения наушников, USB-A, HDMI 2.2, Thunderbolt / USB 4 версии, Ethernet. Порты в новом Mac mini / скриншот с презентации Apple Оперативной памяти – 16 Гб, накопитель SSD на 2 Тб. Присутствует поддержка 6К-экранов. Заявлены также: 60 процентов лучше лучше энергоэффективность,

поддержка приложений для iPhone и iPad,

WiFi 6,

операционная система macOS Big Sur. Все характеристики Mac mini / скриншот с презентации Apple Цена Стоимость новой версии устройства стартует от 699 долларов – 19 700 гривен.