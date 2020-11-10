Mac mini: Apple показала обновленный компактный компьютер
Во время презентации 10 ноября Apple показали обновленный Mac mini. Как и другие новые продукты, он быстрее, продуктивнее и работает на новом чипе М1. Компания также назвала цену и рассказала о характеристиках.
10 ноября компания Apple провела презентацию своих новых продуктов. Кроме MacBook Air, MacBook Pro и чипов следующего поколения М1 показали также Mac mini, сообщает 24 канал.
Интересно Apple раскрыла цену MagSafe Duo Charger: она удивляет
Что известно
Сообщается, что новый Mac mini работает на новом чипе М1, представленном на презентации в первую очередь. Компьютер стал в три раза быстрее предыдущей модели и, по словам представителей компании, быстрее компьютеров на Windows. Быстрее стала также графика – в шесть раз.
Новая версия получила также передовую систему охлаждения, которая одновременно обеспечивает тихую работу вентиляторов.
В комплектации 3,5-миллиметровый порт для подключения наушников, USB-A, HDMI 2.2, Thunderbolt / USB 4 версии, Ethernet.
Порты в новом Mac mini / скриншот с презентации Apple
Оперативной памяти – 16 Гб, накопитель SSD на 2 Тб. Присутствует поддержка 6К-экранов.
Заявлены также:
- 60 процентов лучше лучше энергоэффективность,
- поддержка приложений для iPhone и iPad,
- WiFi 6,
- операционная система macOS Big Sur.
Все характеристики Mac mini / скриншот с презентации Apple
Цена
Стоимость новой версии устройства стартует от 699 долларов – 19 700 гривен.
Поделиться новостью