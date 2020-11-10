Во время очередной осенней презентации Apple анонсировала свой фирменный процессор для ПК Silicon. Эту новинку получили новые макбуки – MacBook Air и MacBook Pro.

24 канал внимательно следил за презентацией Apple, поэтому подробно расскажем о 13-дюймовом MacBook Air и MacBook Pro, который появится на рынке в вариантах 13 и 16 дюймов.

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Больше всего внимания уделили процессору. Ведь это первый чип, созданный специально для фирменных ноутбуков Mac. M1 – 8-ядерный процессор разработанный по 5-нм техпроцессу. Разработчики разместили на чипе 16 миллиардов транзисторов. Таким образом удалось существенно увеличить производительность и энергоэффективность.

Apple introduces M1 chip to power its new Arm-based Macs https://t.co/83ZPZ7Fwsz pic.twitter.com/4EQBcrehSq — The Verge (@verge) November 10, 2020

Он создан по тому же принципу, что и чипы в iPhone и iPad. В Apple говорят, что M1 – самый мощный чип в своем классе. Также производитель говорит, что здесь самый быстрый десктопный CPU на рынке.

Кроме того, Apple M1 оснащен 8-ядерным GPU, что гарантирует самую быструю интегрированную графику в мире.

MacBook Air

Первым устройством, что получило новый процессор M1, стал обновленный MacBook Air. Производитель говорит, что новый девайс на 98% быстрее ноутбуков, работающих на базе Windows.