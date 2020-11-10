Представили новые MacBook Air и MacBook Pro: что интересного
Во время очередной осенней презентации Apple анонсировала свой фирменный процессор для ПК Silicon. Эту новинку получили новые макбуки – MacBook Air и MacBook Pro.
24 канал внимательно следил за презентацией Apple, поэтому подробно расскажем о 13-дюймовом MacBook Air и MacBook Pro, который появится на рынке в вариантах 13 и 16 дюймов.
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Больше всего внимания уделили процессору. Ведь это первый чип, созданный специально для фирменных ноутбуков Mac. M1 – 8-ядерный процессор разработанный по 5-нм техпроцессу. Разработчики разместили на чипе 16 миллиардов транзисторов. Таким образом удалось существенно увеличить производительность и энергоэффективность.
Он создан по тому же принципу, что и чипы в iPhone и iPad. В Apple говорят, что M1 – самый мощный чип в своем классе. Также производитель говорит, что здесь самый быстрый десктопный CPU на рынке.
Кроме того, Apple M1 оснащен 8-ядерным GPU, что гарантирует самую быструю интегрированную графику в мире.
MacBook Air
Первым устройством, что получило новый процессор M1, стал обновленный MacBook Air. Производитель говорит, что новый девайс на 98% быстрее ноутбуков, работающих на базе Windows.
MacBook Air 2020 / Скриншот
MacBook Air получил 13,3-дюймовый экран и тонкий металлический корпус. Также новинка оснащена сканером отпечатков пальцев. Его можно использовать как для разблокировки, так и для оплаты через Apple Pay.
Еще один важный факт о MacBook Air – автономность. При подключении к Wi-Fi браузером можно пользоваться до 18 часов.
Цена
На американском рынке новинку оценили в 999 долларов (более 28 тысяч гривен).
MacBook Pro
Еще одна модель на новом процессоре – 13-дюймовый MacBook Pro. Внешне он претерпел не много изменений, но по мощности стал почти в 3 раза производительнее.
Конечно, не обошлось без сравнений с ноутбуками на Windows. Новый MacBook Pro работает в 3 раза быстрее аналогов конкурентов.
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Производитель увеличил и батарею – на одном заряде он может проработать до 17 часов при пользовании браузером и до 20 часов при просмотре видео.
MacBook Pro 2020 / Скриншот
Также производитель улучшил качество камеры и повысил меры безопасности – это особенно актуально во время удаленной работы и видеозвонков.
Цена
Стоимость MacBook Pro стартует с 1299 долларов (33 600 гривен).
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