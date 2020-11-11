Компания Apple провела третью осеннюю презентацию в 2020 году. 10 ноября представили новое поколение ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro, а также ПК Mac mini. Уже на следующий день стали известны цены в Украине.

Примерную стоимость новинок Apple уже назвали украинские ритейлеры, передает ain.ua.

К теме Представили новые MacBook Air и MacBook Pro: что интересного

Цена MacBook Air 2020

Новое поколение MacBook Air на украинском рынке стартует с 34 999 гривен. Напомним, в США стоимость составляет 999 долларов (28 154 гривны).

Цена MacBook Pro

Стоимость MacBook Pro в Украине стартует с 44 999 гривен. Рекомендуемая стоимость на американском рынке – 1 299 долларов (36 609 гривен).

Цена Mac Mini

Цена Mac Mini стартует с 23 999 гривен. В США цена составляет 699 долларов (19 699 гривен).

Интересно От чипа М1 до обновленного MacBook Pro: какие гаджеты показали на осенней презентации Apple

Напомним, это первые новинки Apple, которые работают на базе фирменного процессора Apple M1. Также производитель увеличил автономность обоих "маков". MacBook Air – до 16 часов работы в браузере. При этом MacBook Pro на одном заряде батареи может проработать до 20 часов.