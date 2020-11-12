Только через сутки после презентации новинок Apple в базе данных Geekbench появились результаты тестирования 13-дюймового MacBook Air с фирменным чипом Apple M1.

Формально MacBook Air с процессором M1 относится к классу энергоэффективных ультрабуков, но при этом сумел обойти по производительности даже 16-дюймовый MacBook Pro со значительной даже по показателям 2020 года конфигурацией железа, сообщает MacRumors.

Интересно Apple представила MacBook Air и MacBook Pro: назвали цены в Украине

На сайте Geekbench были опубликованы результаты тестирования MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти и процессором M1, которые работают на базовой частоте 3,2 ГГц. Новинка набрала 1687 и 7433 балла в одно– и многоядерном испытании соответственно. Для сравнения: Pro-версия ноутбука Intel Core i9-9880H показала результат 1148/6549 баллов.



Показатели MacBook Air на Geekbench Показатели MacBook Air на Geekbench

В режиме нагрузки на все ядра лэптоп уступил только Mac Pro 2019 года, iMac Pro 2017 года с десктопными процессорами Intel Xeon W, а также 27-дюймовом iMac на базе Intel Core i7-10700. При этом в одноядерной дисциплине MacBook Air показал лучшие результаты среди всех компьютеров Apple.



MacBook Air – один из лучших ноутбуков среди компьютеров Apple

Кроме того, в Geekbench были опубликованы протоколы тестирования нового Mac mini (1682/7067 баллов) и MacBook Pro (1714/6802), которые также получили чипы Apple M1.