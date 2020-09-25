Состоялся анонс игры Mafia: Definitive Edition. Это ремейк культовой игры Mafia: The City of Lost Heaven. В сети уже появляются обзоры Mafia: Definitive Edition, а также ее официальный трейлер.

Как передает Metacritic, средний балл РС-версии набрал 78/100 баллов. Средний балл игры для PS4 составляет 77/100 (20 обзоров). При этом версия для Xbox One – 82/100 (9 обзоров).

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Mafia: Definitive Edition: что говорят критики

Эксперты отмечают хороший сюжет с хорошо проработанными персонажами, хорошую атмосферу и декорации. Эксперты также отмечают, что студия Hangar 13 (разработчик Mafia: The City of Lost Heaven) провела хорошую работу по обновлению классической игры.

Правда, даже положительные обзоры имеют оговорки, касающиеся проблем с производительностью и далеких от совершенства перестрелок.

Хотя хватает и негативной критики. Так, автор Gamespot говорит, что игре не хватает динамики. Также здесь плохая работа искусственного интеллекта врагов и примитивная реализация стелса и кулачных боев.

Не впечатлил римейк и издание GameInformer. Там говорят, что ремейк Mafia выглядит бледно на фоне современных игр в открытом мире.

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Mafia: Definitive Edition: сюжет и трейлер

Герой Томми Анджело снова должен пройти путь от простого водителя такси до одного из членов мафии города Лост-Хэвен (Иллинойс, США). События происходят во времена Великой депрессии и сухого закона.

Mafia: Definitive Edition: официальный трейлер игры – видео

Разработчики старались максимально сохранить дух оригинала, сохранив классический саундтрек, режим "Прогулка" и другие.