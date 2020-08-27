До официального релиза Mafia: Definitive Edition, ремейка классического экшена 2002 года, остается еще целый месяц. Однако, разработчики из студии Hangar 13 и компания 2K Games продолжают активно делиться подробностями о своем творении.

На этот раз зрителям предложили новую демонстрацию геймплейного процесса, сообщает 24 канал.

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Запись длится практически двадцать минут и при этом сопровождается комментариями Хейдена Блэкмана (Haden Blackman), руководителя команды разработчиков, который рассказал о том, что коллектив пытался воссоздать оригинал, но только с применением современных технологий.

Видео записи игрового процесса Mafia: Definitive Edition

Кроме того предварительную версию игры разработчики разослали блогерам и обозревателям, которые получили возможность "пощупать" ремейк и оценить его. В YouTube можно найти немало видео с обзорами, которые демонстрируют различия между оригиналом и римейком.

Mafia: Definitive Edition выйдет 25 сентября, а уже завтра, 27 августа, на церемонии открытия выставки gamescom 2020 будет представлен сюжетный трейлер игры.