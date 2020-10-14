Как мафия: глава ProtonMail раскритиковал App Store
Генеральный директор ProtonMail сравнил ведение бизнеса производителя iPhone с "мафиозным вымогательством". Таким образом он присоединился к критике, которая в последнее время сыпется на Apple от компаний, недовольных высокими комиссиями в App Store.
Генеральный директор ProtonMail в интервью для The Verge рассказал, что, как и многие другие разработчики, его сервис пострадал от действий Apple. А их требования назвал "мафиозными".
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Что происходит
Энди Йен – глава ProtonMail – разделяет недовольство разработчиков политикой купертиновцев. Несмотря на то, что его программа всегда была бесплатной, Apple потребовала добавить возможность покупки. Поэтому почтовое приложение были вынуждены монетизировать.
Что такое ProtonMail?Это электронная почта с надежным шифрованием. Сервис создали в 2013 году сотрудники ЦЕРНа. Серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии.
Не имея выбора, они разослали письма клиентам о предстоящих изменениях, а Apple в ответ пригрозила удалить их из App Store и заблокировать обновления приложения. Аналогичная ситуация произошла в августе этого года с WordPress – сервисом для создания сайтов.
Когда вы получаете большую долю загрузок, они начинают более внимательно следить за вами, а затем, как "вымогательство со стороны мафии", приходят, чтобы стрясти с вас деньги. Мы не предлагали платную версию в App Store, приложение можно было скачать бесплатно, и это не было похоже на Epic Games, поскольку у нас не было альтернативного вида оплаты, вы вообще могли не платить,
– говорит глава ProtonMail Энди Йен.
Apple заставила монетизировать бесплатное почтовое приложение / фото Protonmail
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11 сентября Apple официально заявила, что позволяет разработчикам приложений общаться со своими клиентами за пределами магазина приложений, и что она рассмотрит возможность изменения своих правил, чтобы сказать это более четко. Но даже через месяц App Store все еще запрещает "призывы к покупкам за пределами приложения".
Йен говорит, что они до сих пор не удалили возможность покупки в приложении для iOS из-за опасений возможных проблем с магазином.
Мы просто подчинились, чтобы спасти наш бизнес,
– добавляет он.
Напомним, ранее против Apple объединились ряд компаний, чтобы противостоять неблагоприятным для их бизнеса условиям, которые предусматривают 30% комиссию при финансовых операциях в AppStore. В так называемую Coalition for App Fairness вошли Epic Games Inc., Spotify Technology, Match Group (владелец соцсети Tinder) и другие.