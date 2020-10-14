Генеральный директор ProtonMail сравнил ведение бизнеса производителя iPhone с "мафиозным вымогательством". Таким образом он присоединился к критике, которая в последнее время сыпется на Apple от компаний, недовольных высокими комиссиями в App Store.

Генеральный директор ProtonMail в интервью для The Verge рассказал, что, как и многие другие разработчики, его сервис пострадал от действий Apple. А их требования назвал "мафиозными".

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Что происходит

Энди Йен – глава ProtonMail – разделяет недовольство разработчиков политикой купертиновцев. Несмотря на то, что его программа всегда была бесплатной, Apple потребовала добавить возможность покупки. Поэтому почтовое приложение были вынуждены монетизировать.

Что такое ProtonMail? Это электронная почта с надежным шифрованием. Сервис создали в 2013 году сотрудники ЦЕРНа. Серверы и штаб-квартира находятся в Швейцарии.

Не имея выбора, они разослали письма клиентам о предстоящих изменениях, а Apple в ответ пригрозила удалить их из App Store и заблокировать обновления приложения. Аналогичная ситуация произошла в августе этого года с WordPress – сервисом для создания сайтов.

Когда вы получаете большую долю загрузок, они начинают более внимательно следить за вами, а затем, как "вымогательство со стороны мафии", приходят, чтобы стрясти с вас деньги. Мы не предлагали платную версию в App Store, приложение можно было скачать бесплатно, и это не было похоже на Epic Games, поскольку у нас не было альтернативного вида оплаты, вы вообще могли не платить,

– говорит глава ProtonMail Энди Йен.



Apple заставила монетизировать бесплатное почтовое приложение / фото Protonmail

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11 сентября Apple официально заявила, что позволяет разработчикам приложений общаться со своими клиентами за пределами магазина приложений, и что она рассмотрит возможность изменения своих правил, чтобы сказать это более четко. Но даже через месяц App Store все еще запрещает "призывы к покупкам за пределами приложения".

Йен говорит, что они до сих пор не удалили возможность покупки в приложении для iOS из-за опасений возможных проблем с магазином.

Мы просто подчинились, чтобы спасти наш бизнес,

– добавляет он.

Напомним, ранее против Apple объединились ряд компаний, чтобы противостоять неблагоприятным для их бизнеса условиям, которые предусматривают 30% комиссию при финансовых операциях в AppStore. В так называемую Coalition for App Fairness вошли Epic Games Inc., Spotify Technology, Match Group (владелец соцсети Tinder) и другие.