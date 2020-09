Помимо невероятной щедрости, сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store известен своей любовью делать сюрпризы. Так, на старте предварительной бесплатной раздачи магазин заявил, что следующим на очереди станет Stick It To The Man. Однако, кроме него, магазин подарит геймерам еще два знаковых тайтла.

Неожиданно Epic Games Store затеял раздачу хакерского боевика Watch Dogs 2. Не так давно его уже дарила геймерам сама Ubisoft. Если кто-то по какой-то причине не успел забрать – сейчас самое время, сообщает 24 канал. Интересно PlayStation 5: украинские ценники на эксклюзивы и аксессуары новой консоли Watch Dogs 2 – Launch Trailer: Замыкает список бесплатных тайтлов недели Football Manager 2020. Что это за игра, понятно уже из самого названия. Так что всем любителям футбола рекомендуется забрать ее как можно скорее. Приятный бонус – кроссплей с пользователями Steam. Football Manager 2019 – Launch Trailer: Как забрать игры Чтобы бесплатно добавить в библиотеку Stick It To The Man!, нужно пройти по этой ссылке и нажать кнопку "Получить". Разжиться Watch Dogs 2 можно здесь, а заполучить Football Manager 2020 года можно здесь. Щедрая акция продлится до 24 сентября, 18:00 по киевскому времени. Следующим халявным тайтлом станет RollerCoaster Tycoon 3. Если только EGS не приготовил еще каких-то приятных сюрпризов.