Xiaomi India анонсировала новую программу, в рамках которой она создаст в Индии целую сеть небольших "магазинов на колесах" Mi Store on Wheels. С помощью этого приложения Xiaomi хочет предложить свою продукцию жителям отдаленных уголков страны.

Новый канал распространения является частью инициативы, которая направлена на стирание границ между онлайн и офлайн-торговлей, сообщает Gizmochina.

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По словам Мураликришнана Би, главного операционного директора Xiaomi Mi India, проект Mi Store on Wheels нацелен на то, чтобы продемонстрировать продукцию магазинов Mi Store в областях с ограниченным доступом. Он также заявил, что компания "соблюдает все необходимые правила гигиены и безопасности, сохраняя социальную дистанцию. Эти точки будут полностью безопасны для посещения потребителями".

Что будут продавать в магазинах на колесах

В магазинах Mi Store on Wheels будут представлены все недавно выпущенные смартфоны Redmi, включая Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max и Redmi 9A. Кроме смартфонов, эти мобильные магазины будут также продавать другие продукты Xiaomi, включая умные телевизоры, приставки, камеры наблюдения, наушники, солнцезащитные очки, портативные аккумуляторы и другие аксессуары.

Благодаря таким магазинам Xiaomi сможет продавать свои гаджеты в самых отдаленных уголках Индии

Этот шаг компании направлен на внедрение инноваций в существующую розничную сеть. Mi Store on Wheels – это также метод увеличения продаж в областях, которые менее доступны для розничных и онлайновых магазинов во время продолжающейся пандемии коронавируса. Новый канал распространения является частью инициативы, которая направлена на стирание границ между онлайн и офлайн-торговлей.