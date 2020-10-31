Производитель игрушек Mattel, перед выходом второго сезона сериала "Мандалорец", выпустил необычную куклу. Она будет стоить 69,99 доллара.

Американский производитель игрушек Mattel начинает продажи новой игрушки по мотивам сериала "Мандалорец", сообщает My Disney Dorks.

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Что известно

Это будет кукла персонажа, которого зрители прозвали "Малыш Йода", хотя создатели сериала отрицают, что это именно он.

Новинка получила радиоуправление. Она умеет ходить, поворачивать голову, двигать руками и шевелить ушами. Высота куклы около 28 см. Игрушка одета в свой фирменный халат. В комплекте есть также специальные носилки для транспортировки, открытки и кулон Мандалорца.

Упаковка новой игрушки / фото screenrant

Однако, пожалуй, самая впечатляющая и интересная особенность заключается в том, что если вы трижды погладите игрушку по голове, она поднимет руку, закроет глаза и вздохнет, будто используя силу. В общем игрушка имеет более 25 звуковых и двигательных комбинаций.

Смотрите демонстрацию возможностей игрушки: видео

Управлять ею можно с помощью контроллера, который надевается на руку. Он сделан в виде брелка для слежки. В сериале такой используют охотники за головами.

Когда ждать

В продажу новинка поступит в начале ноября. Но в ShopDisney уже доступен предзаказ за 69,99 доллара.