Сегодня Марс напоминает пустыню, но человечество каждый раз находит все больше свидетельств тому, что когда-то он был водным миром. На этот раз специалисты пришли к выводу, что в далеком прошлом Марс подвергся наводнению планетарного масштаба. Оно могло быть спровоцирована космической катастрофой.

Работы проводились сотрудниками Государственного Университета Джексона (США), Гавайского университета и Лаборатории реактивного движения НАСА. Специалисты изучали данные от Curiosity, пишет nature.

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Что известно

Марсоход Curiosity восемь лет работает в месте, известном как кратер Гейла, возраст которого оценивается в 3,5–3,8 миллиарда лет. Ровер постепенно взбирается на гору Шарп – возвышенность в центре кратера. По мере того, как аппарат набирал высоту, ученые определили, что ударный кратер когда-то был чашей древнего озера. Оно было очень активным, постоянно наполнялось и высыхало, на что указывают так называемые "гравийные гряды". На Земле такие образования в породе создают очень быстрые и сильные потоки воды.

Высота найденных образований достигает 10 метров. Измерив промежутки между ними, ученые рассчитали, что для их образования нужен поток глубиной 24 метра и более. Скорость такого паводка составляет не менее 10 метров в секунду – это колоссальная разрушительная сила. Кратер Гейла пережил много ударов стихии, но то наводнение было самым сильным в его истории.

Вероятно, почти 4 миллиарда лет назад Марс столкнулся с другим космическим телом. Это вызвало выброс энергии, который привел к масштабному таянию льда. Водные пары, углекислый газ и метан, выброшенные в атмосферу, спровоцировали изменение климата. И на поверхность Марса обрушились продолжительные проливные дожди.