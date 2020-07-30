Миссия NASA Mars 2020, которая должна посадить вездеход Perseverance на Красную планету, стартует уже сегодня в 14:50 по киевскому времени. Рассказываем все, что нужно знать о миссии Perseverance.

Как сообщает 24 канал, ракета-носитель Atlas V должна запустить аппарат 30-го июля с мыса Канаверал, Флорида.

Прямая трансляция запуска

Сколько времени Perseverance будет лететь к Марсу

Путешествие продлится семь месяцев. Марсоход Perseverance ("Настойчивость") осуществит посадку ожидаемо 18 февраля 2021 года в кратере Джезеро. Как только марсоход высадится, ступень спуска немного наберет высоту и упадет в нескольких сотнях метров от марсохода.

Цели миссии Mars 2020

Основной целью миссии будет поиск следов прошлого микробной жизни. С этой целью, вездеход будет путешествовать по кратеру, чтобы найти камни, которые, по сути, формируются в водной среде.

После того, как они будут найдены, Perseverance возьмет маленькие пробы на глубине пять сантиметров с того же участка, где будут найдены камни. Затем материал будет измельчен для хранения, а затем проанализирован.

Марсоход Perseverance будет искать на Марсе следы форм жизни

Стоит отметить, что некоторые из этих образцов (наиболее перспективные) также планируется запечатать для будущего возвращения на Землю. Для этой миссии под названием "Возвращение образцов с Марса" NASA будет сотрудничать с Европейским космическим агентством.

Коптер Ingenuity

В конце концов в рамках миссии NASA испытывает первый марсианский компет Mars Helicopter Scout, который назвали Ingenuity. Этот маленький вертолет впервые в истории пролетит над поверхностью другой планеты. Самостоятельно он не будет заниматься никакими исследованиями.

Видео демонстрирует марсианский коптер

Задача у демонстрационного аппарата – просто работать. Без шуток инженеры ставят перед Ingenuity четыре задачи:

пережить старт с мыса Канаверал и добраться до Марса;

безопасно сесть с марсоходом на поверхность и отделиться от него;

пережить холодные марсианские ночи;

автономно работать и заряжать батареи с помощью солнечных панелей.

После этого будет первая попытка автономного полета. Если она окажется успешной, инженеры планируют в течение 30 марсианских сол сделать еще до четырех запусков.

Если это удастся, то в ближайшие годы американское агентство может разработать на его базе другие летательные аппараты.

Авторы проекта AlphaCentauri подробно рассказали о миссии Mars 2020