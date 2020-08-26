Среди многочисленных проектов Илона Маска один из самых амбициозных – мозговые импланты Neuralink. Предполагается, что они позволят решить множество проблем с мозгом и даже расширить возможности человека. Разработка этих чипов ведется в полной секретности, но уже на этой неделе мы узнаем массу подробностей о них.

В своем твиттере Илон Маск объявил, что уже в эту пятницу, 28 августа, пройдет первая демонстрация рабочего образца мозгового импланта Neuralink.

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Сейчас неясно – покажут его отдельно или уже внедренным человеку. Маск пообещал, что нас ждет что-то "потрясающее". Ранее глава Tesla и SpaceX уже заявил о планах до конца этого года установить первый имплант в мозг человека.

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

Неприятные новости

Накануне презентации чипа стало известно, что создание импланта Neuralink проходило на фоне внутреннего конфликта в компании, кроме того имели место и неудачные эксперименты с животными. Сотрудники компании Илона Маска поделились информацией о ходе работы над проектом с изданием STAT.

Отмечается, что конфликт между группой ученых и инженеров проекта возник из-за требований Илона Маска ускорить сроки. В конце концов по недоразумению в проекте остались лишь двое из восьми ведущих научных сотрудников.

Также стало известно, что компания проводила эксперименты над животными, которые несли угрозу их жизни. Сотрудник Neuralink вспомнил о неудачном эксперименте с подключением 10 тысяч микроэлектродов к мозгу живой овцы.

Среди прочего отмечается, что Neuralink пытался наладить сотрудничество с лабораториями Китая и России, но законодательные ограничения США не позволили компании это сделать.

Для чего создают чип

Разработчики Neuralink уверяют, что первоочередной задачей их чипа является восстановление утраченного зрения, слуха и возможности говорить.