Маск готов показать революционный мозговой имплант Neuralink: проект столкнулся с трудностями
Среди многочисленных проектов Илона Маска один из самых амбициозных – мозговые импланты Neuralink. Предполагается, что они позволят решить множество проблем с мозгом и даже расширить возможности человека. Разработка этих чипов ведется в полной секретности, но уже на этой неделе мы узнаем массу подробностей о них.
В своем твиттере Илон Маск объявил, что уже в эту пятницу, 28 августа, пройдет первая демонстрация рабочего образца мозгового импланта Neuralink.
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Сейчас неясно – покажут его отдельно или уже внедренным человеку. Маск пообещал, что нас ждет что-то "потрясающее". Ранее глава Tesla и SpaceX уже заявил о планах до конца этого года установить первый имплант в мозг человека.
Неприятные новости
Накануне презентации чипа стало известно, что создание импланта Neuralink проходило на фоне внутреннего конфликта в компании, кроме того имели место и неудачные эксперименты с животными. Сотрудники компании Илона Маска поделились информацией о ходе работы над проектом с изданием STAT.
Отмечается, что конфликт между группой ученых и инженеров проекта возник из-за требований Илона Маска ускорить сроки. В конце концов по недоразумению в проекте остались лишь двое из восьми ведущих научных сотрудников.
Также стало известно, что компания проводила эксперименты над животными, которые несли угрозу их жизни. Сотрудник Neuralink вспомнил о неудачном эксперименте с подключением 10 тысяч микроэлектродов к мозгу живой овцы.
Среди прочего отмечается, что Neuralink пытался наладить сотрудничество с лабораториями Китая и России, но законодательные ограничения США не позволили компании это сделать.
Для чего создают чип
Разработчики Neuralink уверяют, что первоочередной задачей их чипа является восстановление утраченного зрения, слуха и возможности говорить.
Что известно о чипе Neuralink?Имплант состоит из нескольких частей. Специальный робот подсоединяет нитевидные электроды импланта в мозг, а сам чип подключаются к небольшому блоку расположенному за ухом. Этот модуль может передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя компьютеру контролировать активность мозга.
Схема установки импланта