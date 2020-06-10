Гигантская ракета SpaceX, которая должна сыграть ключевую роль в колонизации Марса, может внести свой вклад и в строительство постоянной базы на Луне в рамках программы NASA "Артемида". Но сперва корабль Starship придется модифицировать.

Накануне глава компании SpaceX Илон Маск объяснил, какие изменения будут внесены в конструкцию космического корабля Starship для того, чтобы он смог осуществить посадку на Луне, сообщает Inverse. В ответ на вопрос пользователя Tim Dodd Маск написал в Твиттере, что у месячного Starship будут новые опоры.

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Как изменят Starship

Маск подчеркнул, что корабль будет оборудован более широкой позицией и авто-выравниванием. Также миллиардер объяснил, что для полета на Луну Starship может обойтись без ряда элементов.

Передние маневровые двигатели нужны для стабилизации корабля при посадке в сильный ветер. Если цель максимизировать грузоподъемность, то не нужен никакой тепловой щит, закрылки или большие газовые двигатели,

– рассказал Маск.

Даже возвращать каждый Starship не обязательно – они могут понадобиться для строительства самой базы, заявил Маск. Для компании, которая собирается выпускать по новой ракете каждые 72 часа, это даже выгодно.

Что такое Starship?Это флагманский корабль SpaceX. Его строят из нержавеющей стали, в Техасе на частном космодроме Бока-Чика. Корабль предназначен для отправки до 150 тонн груза или до 100 человек в космос. Он полностью многоразовый и использует жидкий кислород и метан в качестве топлива.



Предполагается, что корабль сможет осуществлять многочисленные взлеты-посадки как самостоятельно, так и с дополнительной разгонной ступенью для повышения грузоподъемности.

Когда полетит Starship

Маск намерен завершить разработку и испытания корабля в ближайшие 1,5 года, чтобы иметь возможность отправить первый грузовой Starship к Марсу в 2022 году – во время очередного "окна", когда Земля и Марс находятся на минимальном расстоянии друг от друга. Первая пилотируемая миссия на Марс должна будет стартовать 26 месяцев, во время следующего окна.

Но кроме марсианской программы у SpaceX большие планы и на месяц. Компания намерена выиграть конкурс NASA и получить право стать подрядчиком, который вернет американских астронавтов на Луну, а также примет участие в строительстве первой постоянной станции на спутнике. О том, что компании под силу вести сразу две этих программы в октябре 2019 года заявил главный инженер SpaceX Пол Вустер.

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Новые приоритеты

Сейчас, после успешного запуска Crew Dragon, работа над Starship стала для компании приоритетной задачей. Маск призвал своих сотрудников "значительно и немедленно" ускорить разработку космического корабля нового поколения, чтобы успеть отправить его в первый полет на Марс в 2022 году.