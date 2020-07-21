В новой школе Илона Маска предметы будут одинаковыми для всех независимо от возраста, а уроки будут проходить раз в неделю по четвергам. Онлайн-обучение начнется уже в сентябре 2020 года, и будет длиться один учебный год. Годовая стоимость этого курса составит 7,500 долларов.

Чтобы попасть в Astra Nova School, детям нужно написать эссе о своих увлечениях и выполнить ряд заданий, например, наполнить экспонатами виртуальную арт-галерею или выбрать лучших астронавтов для первой миссии на Марс, рассказывает DB.

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Также абитуриентам необходимо будет просмотреть короткий ролик на тему промышленного загрязнения и определить, кто в нем виноват. На сайте школы уверяют – правильных или неправильных ответов нет – руководство только хочет услышать мысли детей о подобных этических проблемах.

"К сожалению, традиционные школы не работают над развитием того, что необходимо детям в первую очередь: умением взаимодействовать с проблемами, возможностями креативно мыслить и формировать собственный голос", – сообщается на сайте Astra Nova School.

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Astra Nova School – не первый школьный проект Маска. В 2016 году он также основал школу Ad Astra, где кроме его собственных детей бесплатно учились дети некоторых сотрудников компании SpaceX. Там работали над созданием роботов, обсуждали ядерную политику и планировали, как противостоять рискам искусственного интеллекта.

Впоследствии Маск понял, что школа работала не так, как он задумал, поэтому он реформировал ее, допустив к обучению больше детей и сосредоточившись на том, чтобы научить их комплекснму решению проблем.