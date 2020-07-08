Генеральный директор Tesla продолжает ударными темпами поднимать капитализацию своей компании. Закрыв второй квартал с отличными результатами, Маск дал понять, что Tesla планирует строительство еще одной Gigafactory в Азии, но уже не в Китае. Правда, ресурсы у компании появятся не раньше, чем через полтора года – она уже ведет строительство трех фабрик одновременно.

Пользователи Twitter спросили у главы компании, планирует ли Tesla "расширить Gigafactory в Азии за пределами Китая".

Да, но сначала нам нужно закончить Giga в Берлине и вторую Giga в США, чтобы обслуживать восточную половину Северной Америки,

– ответил Маск.

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Где построят новый завод Gigafactory

Глава Tesla не раскрыл подробностей, но подписчики сразу предположили, что новый завод будет расположен в Южной Корее или Японии. Обе страны являются лидерами в автомобильной промышленности и делают ставку на возобновляемые источники энергии и электромобили.

Кроме того, в каждой из этих стран у Tesla давние партнеры, в частности, поставщики аккумуляторов. Размещение следующей фабрики в одной из этих стран будет логично с точки зрения логистики, сообщает Electrek.

Однако скорее всего, строительство новой Gigafactory – пятой по счету – начнется не ранее, чем через два года. Сейчас в Tesla в приоритете другие задачи: наращивание производственной мощности в США, строительство Gigafactory в Остине и в Берлине, а также расширение Gigafactory в Шанхае. Первый пункт относится к заводам во Фримонте и Неваде.

Для чего Tesla еще один завод

Повышенный спрос на электромобили Tesla застал Маска врасплох, поэтому глава компании быстро увеличивает количество произведенных электромобилей, чтобы удовлетворить спрос потенциальных покупателей.

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То же можно сказать и о втором пункте – строительстве фабрики в Остине, штат Техас. Завод будет направлен на покупателей в Северной Америке, которым пока приходится ждать несколько недель получения купленного электромобиля. Tesla обещает завершить строительство Gigafactory уже в следующем году.