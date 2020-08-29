Основана Маск компания Neuralink провела в субботу мероприятие, на котором отчиталась о проделанной за год работе. В режиме живой трансляции показали работу микрочипа, соединенного нитями-электродами с мозгом, а также второе поколение робота-хирурга, который вживляет это устройство.

Августовское мероприятие Маск анонсировал еще месяц назад, и пообещал показать новое поколение робота-хирурга для имплантации импланта и продемонстрировать работу самого нейроинтерфейса, рассказывает 24 канал.

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Сразу стоит отметить, что чип пережил большие изменения и существенно отличается от предыдущей модели N1, которая предусматривала крепление отдельного блока управления за ухом. Теперь это небольшой круглый чип "все-в-одном", который крепится в отверстие в черепе так, что его вообще не видно извне.



Новый чип Neuralink – Link 0.9

Link 0.9

Маск показал то над чем работала компания в течение года – чип Link 0.9, который с помощью робота хирурга подсоединяется к мозгу через небольшое отверстие благодаря сверхтонким электродам.



Чип Link 0.9 от Neralink

Маск обещает, что операция продлится не более часа, будет полностью безболезненной и только с местной анестезией, а сразу после имплантации чипа пациент сможет отправиться домой.

Робот для имплантации чипа Link 0.9

Кроме того, Маск отмечает, что операция будет абсолютно безопасной и максимально чистой, без единой капли крови, поскольку робот хирург настолько точен, что вживляет миниатюрные электроды в мозг не затрагивая капилляров.

Процесс внедрения электродов чипа в мозг

Также Маск показал трех здоровых свинок, которые пережили операции по имплантирования чипа. Одной из свинок вживили нейрочип, а впоследствии демонтировали его – это сделано для того, чтобы доказать, что организм может безопасно переносить такие операции без вреда для здоровья. В будущем это позволит людям отказываться от чипов после операции, если они передумают, или же, если захотят изменить чип на более совершенную модель.

Другая свинка демонстрировала хорошее самочувствие с внедренным имплантом двухмесячной давности. Маск продемонстрировал процесс считывания сигналов мозга и возможность предвидения компьютером движений животного. Лабораторные исследования демонстрируют высокую точность считывания сигналов и прогнозирования.



Демонстрация считывания сигналов мозга чипом

Также показали свинку с двумя имплантированными чипами. Это сделали для того, чтобы продемонстрировать безопасность имплантации нескольких чипов сразу.

Для чего создали нейроимплант

Маск неоднократно заявлял, что без нейроимплантов у человечества нет шансов победить в конкуренции с искусственным интеллектом. Для этих целей была создана компания Neuralink, но пока у нее более приземленные цели – помочь пациентам с травмами мозга управлять телефонами и компьютерами силой мысли.



Маск и робот хирург

Neuralink сделала процесс имплантации нейроинтерфейса столь же неинвазивным, как операцию по лазерной коррекции зрения, и ее можно будет проводить даже без общей анестезии. Это позволило снизить затраты на оборудование и отказаться от обучения нейрохирургов.

Также Маск рассказал о том, что чип Link 0.9 бужет заряжаться с помощью индукционной зарядки и сможет подсоединяться к смартфону по Bluetooth. Также будет отдельное приложение, который будет контролировать работу чипа и позволит выполнять некоторый набор функций.



Индукционная зарядка позволит зарядить чип ночью

Возможности Neuralink

В будущем технология позволит транслировать музыку прямо в мозг пользователя, а также контролировать гормональный фон, чтобы снизить уровень стресса или повысить когнитивные возможности человека. В теории, как фантазировал Маск во время одного из интервью, Neuralink может даже когда-нибудь дать возможность общения человека с человеком исключительно телепатически. Разумеется, если у обоих будет вшит соответствующий чип.