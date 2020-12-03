Глава SpaceX Илон Маск во время церемонии вручения премии Axel Springer заявил, что люди смогут высадиться на Марсе через шесть лет.

Маск отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств первый человек сможет улететь на Марс уже через четыре года, сообщает 24 канал.

Не пропустите Одна из крупнейших обсерваторий прекратила свое существование: телескоп Аресибо обвалился

Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года,

– добавил Маск.

Маск и Марс

Миллиардер не в первый раз делает громкие заявления относительно отправки человека на Марс и его колонизации. Так в 2019 Маск поделился планами по освоению Марса с помощью ракеты Starship.

Для того чтобы начать освоение Марса, необходимо совершить минимум один пилотируемый полет на планету, отмечал Маск. Ранее Маск утверждал, что для создания первого марсианского поселения понадобится около 20 лет. Для этого на планету нужно будет доставить миллионы тонн оборудования и ресурсов, а также задействовать в процессе тысячи кораблей Starship. Запуски при этом не получится проводить постоянно, поскольку Земля и Марс сближаются лишь раз в два года.

Корабль Starship

В конце сентября 2019 года SpaceX показала Starship Mk1. В июле этого года прототип корабля SN5 успешно прошел огневые испытания. В августе он совершил успешный "прыжок" на 150 м. В октябре прототип SN8 прошел огневые испытания сразу с тремя работающими двигателями. Между тем SpaceX уже планирует строить плавающие космодромы для ракет сверхтяжелого класса для освоения Марса и Луны.

Кстати, летные испытания очередного тестового образца Starship SN8 запланированы на 4 декабря. Если в указанную дату провести полет на 15 километров не получится, то следующая попытка должна состояться 6 декабря. Предварительно тесты были запланированы на 2 и 3 декабря, однако были перенесены.