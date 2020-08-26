Главная проблема авиаконструкторов – гравитация, и если самолеты на горючем научились экономически выгодно ее преодолевать, то для электросамолетов все еще впереди. Появлению полноценно чистой авиации мешает отсутствие налаженного производства аккумуляторов с плотностью энергии не менее 400 Вт*ч/кг, считает Илон Маск. И он уверен, что такие аккумуляторы появятся уже через 3-4 года.

Отвечая одному из пользователей твиттера, глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что экологически чистый самолет будущего будет нуждаться в батарее с плотностью энергии 400 Вт*ч на килограмм. Для сравнения: плотность энергии лучших литий-ионных аккумуляторов для автомобилей сегодня равна 250 Вт*ч/кг.

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400 Wh/kg *with* high cycle life, produced in volume (not just a lab) is not far. Probably 3 to 4 years. — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2020

Второе условие – такие аккумуляторы должны быть пригодны для серийного производства, а не просто лабораторные прототипы, демонстрирующие возможности технологии. По мнению предпринимателя, такие революционные разработки появятся через три или четыре года.

В 2008 Маск заявлял, что электрические самолеты с развитием батарей и новых технологий становятся все более реальными. Четыре года спустя Маск объявил, что уже несколько лет назад придумал конструкцию такого самолета. Более того, он даже упоминал об этой идее, когда сыграл эпизодическую роль в фильме "Железный Человек 2" 2010 года. А в интервью 2016 года он пояснил, что этот самолет будет VTOL – то есть взлетать и садиться вертикально.

Главные трудности на пути реализации такого проекта – плотность энергии батареи или то, сколько энергии на килограмм массы она может вместить. Для самолетов это особенно важный показатель, потому что им приходится преодолевать силу тяжести, чтобы подняться в воздух. По словам Маска, для полета требуется не так много энергии, посадка осуществляется во многом благодаря гравитации, а вот взлет – самая сложная и наиболее энергоемкая часть полетов.