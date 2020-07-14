Маска зовут в Житомир, чтобы увидеть музей Королева
Недавно американский бизнесмен, CEO Spacex, Илон Маск поделился мыслями о деятельности украинского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Маск назвал украинца "одним из лучших".
Украинское посольство в США напомнило Маску, что в Житомире есть познавательный музей, посвященный деятельности Сергея Королева. Поэтому дипломаты предлагают бизнесмену посетить Житомир и воочию увидеть этот музей.
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"В родном городе инженера Житомире есть замечательный музей Королева. Добро пожаловать, приходите и посмотрите", – обратились в посольстве к Маску.
Маск и Королев
Недавно Илон Маск рассказал, что разговаривал с семьей легендарного конструктора. Также он добавил, что считает Сергея Королева одним из лучших.
Кстати, в своем твите Маск написал фамилию инженера на украинском и русском языках – "Корольов/Королев".
Что известно о Сергее Королеве?
Это украинский и советский инженер в области ракетостроения и космонавтики. Его считают основоположником практической космонавтики.
Именно под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, а также совершили первый полет человека в космос.