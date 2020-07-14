Недавно американский бизнесмен, CEO Spacex, Илон Маск поделился мыслями о деятельности украинского конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева. Маск назвал украинца "одним из лучших".

Украинское посольство в США напомнило Маску, что в Житомире есть познавательный музей, посвященный деятельности Сергея Королева. Поэтому дипломаты предлагают бизнесмену посетить Житомир и воочию увидеть этот музей.

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"В родном городе инженера Житомире есть замечательный музей Королева. Добро пожаловать, приходите и посмотрите", – обратились в посольстве к Маску.

Sergii Korolyov (Сергій Корольов) is a #Ukraine-born legend. Btw there is a wonderful Korolyov museum in his native city of Zhytomyr. You're very welcome, @elonmusk, come and see

You will enjoy @Ukraine! https://t.co/cDXomjUtsv — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) July 13, 2020

Маск и Королев

Недавно Илон Маск рассказал, что разговаривал с семьей легендарного конструктора. Также он добавил, что считает Сергея Королева одним из лучших.

Кстати, в своем твите Маск написал фамилию инженера на украинском и русском языках – "Корольов/Королев".