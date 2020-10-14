В преддверии запуска обновленной версии магазина PlayStation компания Sony решила побаловать геймеров распродажами, приуроченными к Хеллоуину. До 85% от базовой стоимости сбросили сотни тайтлов – как новых, так и классических.

Как это часто бывает, собственной страницы распродажи еще нет, однако с полным перечнем уцененных тайтлов уже можно ознакомиться на сайте PS Prices, который отслеживает скидки на Игры для PlayStation.

Не пропустите Представитель Sony разобрал PlayStation 5 и показал консоль изнутри: видео

Игры со скидками в PS Store

Вот лишь несколько выгодных предложений новой акции:

Concrete Genie – 499 гривен (-37%)

Days Gone – 608 гривен (-71%)

Death Stranding – 816 гривен (-57%)

Deus Ex: Mankind Divided – 142 гривны (-85%)

Devil May Cry 5 – 639 гривен (-20%)

Divinity: Original Sin II Definitive Edition – 719 гривен (-60%)

DOOM Eternal Deluxe Edition – 1559 гривен (-40%)

Fallout 4 GOTY – 599 гривен (-70%)

Fallout 76 – 479 гривен (-60%)

Hunt: Showdown – 455 гривен (-62%)

MediEvil – 399 гривен (-50%)

Mortal Shell – 806 гривен (-15%)

Othercide – 979 гривен (-30%)

Predator: Hunting Grounds – 629 гривен (-40%)

Evil Within – 324 гривны (-50%)

The Evil Within 2 – 599 гривен (-50%)

Uncharted: Nathan Drake Collection – 324 гривны (-50%)

Wasteland 3 – 1349 гривен (-25%)​

Распродажа продлится до 29 октября, но некоторые названные лоты будут актуальны вплоть до 3 ноября. Предложением недели стала Assassin's Creed Odyssey, которая продержится до четверга, 15 октября, ее можно будет приобрести со скидкой в 75%, что составляет 474 гривны.