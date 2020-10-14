Масштабная распродажа в PS Store: игры отдают со скидками до 85%
В преддверии запуска обновленной версии магазина PlayStation компания Sony решила побаловать геймеров распродажами, приуроченными к Хеллоуину. До 85% от базовой стоимости сбросили сотни тайтлов – как новых, так и классических.
Как это часто бывает, собственной страницы распродажи еще нет, однако с полным перечнем уцененных тайтлов уже можно ознакомиться на сайте PS Prices, который отслеживает скидки на Игры для PlayStation.
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Игры со скидками в PS Store
Вот лишь несколько выгодных предложений новой акции:
- Concrete Genie – 499 гривен (-37%)
- Days Gone – 608 гривен (-71%)
- Death Stranding – 816 гривен (-57%)
- Deus Ex: Mankind Divided – 142 гривны (-85%)
- Devil May Cry 5 – 639 гривен (-20%)
- Divinity: Original Sin II Definitive Edition – 719 гривен (-60%)
- DOOM Eternal Deluxe Edition – 1559 гривен (-40%)
- Fallout 4 GOTY – 599 гривен (-70%)
- Fallout 76 – 479 гривен (-60%)
- Hunt: Showdown – 455 гривен (-62%)
- MediEvil – 399 гривен (-50%)
- Mortal Shell – 806 гривен (-15%)
- Othercide – 979 гривен (-30%)
- Predator: Hunting Grounds – 629 гривен (-40%)
- Evil Within – 324 гривны (-50%)
- The Evil Within 2 – 599 гривен (-50%)
- Uncharted: Nathan Drake Collection – 324 гривны (-50%)
- Wasteland 3 – 1349 гривен (-25%)
Распродажа продлится до 29 октября, но некоторые названные лоты будут актуальны вплоть до 3 ноября. Предложением недели стала Assassin's Creed Odyssey, которая продержится до четверга, 15 октября, ее можно будет приобрести со скидкой в 75%, что составляет 474 гривны.