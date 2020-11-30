Масштабное обновление Google Pay: чего ожидать пользователям
Компания Google сообщила о масштабном обновлении Google Pay. В приложении появится много новых функций. При этом вводят и новые ограничения, в частности, это комиссия 1,5% за мгновенные денежные переводы.
Об изменениях сообщили в официальном блоге компании Google.
Интересно Алло Express: в Украине появился новый почтовый оператор
Организация расходов
При подключении банковского счета или карты к Google Pay, приложение будет периодически отображать сводные данные о расходах и показывать аналитику, которая поможет в организации расходов.
Также Google Pay можно дать доступ к Gmail и Google Фото, поэтому сервис сможет изучать чеки и квитанции и добавит эту информацию в отчет.
Организация расходов в Google Pay / Фото blog.google
Групповые чаты
Сервис запускает групповые чаты, чтобы разделить общий счет, например за ужин, аренду и тому подобное.
Групповые чаты в Google Pay / Фото blog.google
Комиссия за денежные переводы
Отправка денег на банковский счет или карту через Google Pay ранее была бесплатной. Но уже после обновления такие переводы будут иметь комиссию (1,5% за транзакцию).
Может заинтересовать Уже совсем скоро: Facebook выпустит криптовалюту Libra
При этом переводы на привязанный банковский счет остаются бесплатными.
"Перевод денег на ваш банковский счет может занять 1-3 рабочих дня. Переводы с дебетовой карты обычно осуществляются мгновенно. При переводе денег с дебетовой карты взимается комиссия в размере 1,5% или 0,31 доллара (в зависимости от того, что больше)", – объяснили в Google изданию 9to5google.
Поделиться новостью