Компания Google сообщила о масштабном обновлении Google Pay. В приложении появится много новых функций. При этом вводят и новые ограничения, в частности, это комиссия 1,5% за мгновенные денежные переводы.

Об изменениях сообщили в официальном блоге компании Google.

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Организация расходов

При подключении банковского счета или карты к Google Pay, приложение будет периодически отображать сводные данные о расходах и показывать аналитику, которая поможет в организации расходов.

Также Google Pay можно дать доступ к Gmail и Google Фото, поэтому сервис сможет изучать чеки и квитанции и добавит эту информацию в отчет.



Организация расходов в Google Pay / Фото blog.google

Групповые чаты

Сервис запускает групповые чаты, чтобы разделить общий счет, например за ужин, аренду и тому подобное.



Групповые чаты в Google Pay / Фото blog.google

Комиссия за денежные переводы

Отправка денег на банковский счет или карту через Google Pay ранее была бесплатной. Но уже после обновления такие переводы будут иметь комиссию (1,5% за транзакцию).

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При этом переводы на привязанный банковский счет остаются бесплатными.

"Перевод денег на ваш банковский счет может занять 1-3 рабочих дня. Переводы с дебетовой карты обычно осуществляются мгновенно. При переводе денег с дебетовой карты взимается комиссия в размере 1,5% или 0,31 доллара (в зависимости от того, что больше)", – объяснили в Google изданию 9to5google.