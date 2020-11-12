Масштабный сбой в работе YouTube: сервис почти не работает во всем мире
Ночью 12 ноября по Киеву произошел масштабный сбой в работе YouTube. У многих пользователей по всему миру возникли проблемы с загрузкой видео.
Многие пользователи в соцсетях сообщили, что испытывают проблемы с просмотром видео на YouTube. 24 канал также отметил, что сервис почти не работает. Впоследствии YouTube в твиттере подтвердил, что что-то происходит.
Напомним В конце октября YouTube получил крупное обновление: какие новые функции появятся в приложении
Проблема, похоже, задела и другие службы, которые используют инфраструктуру YouTub – YouTube TV, фильмы и телешоу, которые пользователи покупают через Google TV и тому подобное.
Сайт YouTube загружается нормально, но при попытке посмотреть видео долго крутится колесо загрузки. Некоторые видео начинают работать через несколько минут, некоторые – нет.
Если у вас сейчас возникают проблемы с просмотром видео на YouTube, вы не одиноки – наша команда знает о проблеме и работает над исправлением,
– написали представители сервиса в твиттере.
DownDetector также показал огромное количество отчетов от пользователей о проблемах с YouTube – более четверти миллиона жалоб поступили только за один час.
К слову Предыдущий значительный сбой в работе видеохостинга случался в мае 2020
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