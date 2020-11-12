Ночью 12 ноября по Киеву произошел масштабный сбой в работе YouTube. У многих пользователей по всему миру возникли проблемы с загрузкой видео.

Многие пользователи в соцсетях сообщили, что испытывают проблемы с просмотром видео на YouTube. 24 канал также отметил, что сервис почти не работает. Впоследствии YouTube в твиттере подтвердил, что что-то происходит.

Напомним В конце октября YouTube получил крупное обновление: какие новые функции появятся в приложении

Проблема, похоже, задела и другие службы, которые используют инфраструктуру YouTub – YouTube TV, фильмы и телешоу, которые пользователи покупают через Google TV и тому подобное.

Сайт YouTube загружается нормально, но при попытке посмотреть видео долго крутится колесо загрузки. Некоторые видео начинают работать через несколько минут, некоторые – нет.

Если у вас сейчас возникают проблемы с просмотром видео на YouTube, вы не одиноки – наша команда знает о проблеме и работает над исправлением,

– написали представители сервиса в твиттере.

Если у вас сейчас проблемы с просмотром видео на YouTube, вы не одиноки - наша команда знает об этой проблеме и работает над ее решением. Мы будем следить за любыми обновлениями. - TeamYouTube (@TeamYouTube) 12 ноября 2020 г.

DownDetector также показал огромное количество отчетов от пользователей о проблемах с YouTube – более четверти миллиона жалоб поступили только за один час.