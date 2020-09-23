Массовая хакерская атака: злоумышленники взломали региональные сайты полиции и публикуют фейки
В среду, 23 сентября, на региональных сайтах Национальной полиции Украины начали появляться фейковые новости о происшествиях в разных регионах. Впоследствии доступ к сайтам был заблокирован, а на соответствующих страницах ведомств в фейсбуке появились опровержения.
Так на сайте полиции Ровненской области появилось фейковое сообщение о выбросе радиоактивных веществ на третьем энергоблоке Ровненской АЭС. В сообщении также отмечалось о эвакуация жителей близлежащих сел, сообщает 24 канал.
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Аналогичное сообщение появилось и на сайте Варашского городского совета, сообщает ZAXID.NET. В пресс-службе полиции Ровненской области заявили, что соответствующие публикации о введении чрезвычайного режима из-за выброса радиоактивных веществ – фейковые.
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