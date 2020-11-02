В качестве эксперимента исследователи применили чат-бот OpenAI GPT-3 в медицинских целях. Он велел мнимому пациенту покончить с собой.

Медицинский чат-бот на базе искусственного интеллекта создала французская компания Nabla, пишет The Register.

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Что происходит

Бот разработан, чтобы помочь врачам автоматизировать некоторые задачи. В частности, он должен был бы анализировать запросы пациентов и предлагать решение их проблем. Таким образом хотели тестировать способности GPT-3 – алгоритма обработки естественного языка от OpenAI.

Тем не менее, неустойчивая и непредсказуемая природа реакций программного обеспечения сделала его неуместным для взаимодействия с пациентами в реальном мире, заключила команда Nabla. Причиной тому и стала ситуация, когда бот порекомендовал мнимому пациенту убить себя.

Ему не хватает научных и медицинских знаний, которые сделали бы его полезным для медицинской документации, диагностики, рекомендаций по лечению или каких-либо медицинских вопросов и ответов",

– отметила команда Nabla в отчете.

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