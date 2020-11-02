Медицинский чат-бот приказал пациенту убить себя
В качестве эксперимента исследователи применили чат-бот OpenAI GPT-3 в медицинских целях. Он велел мнимому пациенту покончить с собой.
Медицинский чат-бот на базе искусственного интеллекта создала французская компания Nabla, пишет The Register.
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Что происходит
Бот разработан, чтобы помочь врачам автоматизировать некоторые задачи. В частности, он должен был бы анализировать запросы пациентов и предлагать решение их проблем. Таким образом хотели тестировать способности GPT-3 – алгоритма обработки естественного языка от OpenAI.
Тем не менее, неустойчивая и непредсказуемая природа реакций программного обеспечения сделала его неуместным для взаимодействия с пациентами в реальном мире, заключила команда Nabla. Причиной тому и стала ситуация, когда бот порекомендовал мнимому пациенту убить себя.
Ему не хватает научных и медицинских знаний, которые сделали бы его полезным для медицинской документации, диагностики, рекомендаций по лечению или каких-либо медицинских вопросов и ответов",
– отметила команда Nabla в отчете.
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Что такое GPT-3?
Это гигантская нейронная сеть, укомплектованная 175 миллиардами параметров. Она научена на 570 Гб текста, извлеченного из Интернета и может писать стихи, статьи, переводить, разгадывать анаграммы, решать математические примеры и задачи, связанные с текстом.
Сам разработчик GPT-3 компания OpenAI не поддерживает использование искусственного интеллекта в здравоохранении.
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