Медицинское заключение о рождении ребенка можно получить онлайн
С 5 октября сервис еМалятко полностью переходит онлайн. Еще одна хорошая новость для будущих родителей – заключение о рождении ребенка с сегодняшнего дня можно получить в электронном режиме.
Запуск е-заключения о рождении ребенка анонсировали в рамках Diia Summit, за которым следит 24 канал.
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Как будет работать е-заключение о рождении ребенка
Электронное медицинское заключение будет создавать врач. При этом номер заключения родители получают в смс.
После этого нужно внести информацию о номере медицинского заключения по рождению своего малыша на портале Дия и получить все услуги еМалятко.
Как известно, медицинское свидетельство о рождении является одним из обязательных документов, которые нужны для проведения государственной регистрации рождения ребенка.
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Еще одна важная услуга, которая заработала в Дии, – это регистрация места проживания ребенка до 14 лет. Сейчас эта услуга работает только в двух городах: в Киеве и Харькове. Однако, уже до конца года услуга должна заработать во всех украинских городах.
Презентация Дия 2.0: видео