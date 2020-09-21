Группа исследователей из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) готовится к проведению первой в истории медицины операции, во время которой пациенту планируют восстановить зрение с помощью вживления в мозг имплантов. Таким образом, медики впервые смогут успешно испытать систему бионического зрения на человеке.

Сейчас ученые проводят подготовку к операции. Параллельно они ищут финансирование для производства разработанной системы в глобальных масштабах, сообщает Университет Монаша.

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Проект Gennaris Bionic Vision System был начат больше десяти лет назад. За годы исследований инженерам удалось создать специальный головной убор, оснащенный камерой, беспроводным передатчиком, процессором и необходимым для обработки ПО.



Система бионического зрения Gennaris Bionic Vision System

В мозг пользователя будет имплантирован чип размером 9х9 миллиметров. В корпусе "шлема" происходит обработка данных, которые затем передаются на имплантаты. Те, в свою очередь, превращают полученную информацию в электрические импульсы, "понятные" нервной системе и мозгу человека.

Эксперименты

В ходе проведения экспериментов в роли первых подопытных выбрали овец. Им проводили операции по вживлению имплантов, а затем наблюдали в течение девяти месяцев. За 2700 часов использования системы ни одна из десяти овец не почувствовала ее негативного влияния на здоровье. Исследователи планируют в дальнейшем адаптировать технологию для лечения сложных неврологических проблем вроде параличей или полной потери возможности двигаться.