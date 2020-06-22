Мы уже неоднократно писали, что у китайской компании Meizu дела обстоят не слишком гладко. В прошлом году были слухи, что компания объявит о банкротстве.

Впоследствии, китайская компания все-таки представила новый флагман Meizu 17, чем развенчала слухи о банкротстве. Но как пишет Gizmochina, новых смартфонов от Meizu в 2020 году мы больше не увидим. Об этом сказано на официальной странице компании в китайской социальной сети Weibo.

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Причина

Как пояснили в компании, новый флагманский смартфон Meizu 17 получил хорошие характеристики и "разумную" цену. Поэтому производитель не видит необходимости выпускать новые модели. По крайней мере в 2020 году.

Также в посте Weibo компания вспомнила о нововведениях операционной системы Flyme OS. Она наконец получит рекламу, но производитель обещает, что она будет "навязчивой".

Что будет взамен

В общем, позиция выглядит довольно логичной. Ведь ситуация на рынке смартфонов огорчает. Из-за пандемии коронавируса мы уже видим проседание на рынке. И прогнозы экспертов неутешительны – продажа смартфонов будет и дальше падать.

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Также в Meizu говорят, что планируют сосредоточить работу над выпуском устройств интернета вещей IoT, а также нательной электроники.

Кроме того, производитель уже работает над беспроводными наушниками Meizu POP3, которые должны стать лучше предшественников, но при этом получат более высокий ценник. Их должны презентовать в рамках торгового фестиваля Double Eleven, который должен состояться в ноябре 2020 года.