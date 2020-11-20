Компания Google объявила о крупном обновлении фирменного Android-приложения Messages, заменяющего традиционное средство отправки SMS. Помимо расширения географии присутствия, мессенджер получит еще одно важное новшество – функцию сквозного шифрования сообщений для обеспечения конфиденциальности переписки.

В официальном блоге Google указано, что поддержка протокола RCS для обмена сообщениями теперь доступна пользователям приложения практически по всему миру – в некоторых других странах сервис пока не работает.

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Компания также заявила о начале бета-тестирования функции шифрования для всех совместимых Android-устройств – присоединиться к нему могут все желающие, которые прошли процедуру регистрации.



Протокол RCS доступен практически по всему миру

Важные моменты

Представители Google также отметили, что для корректной работы алгоритма оба участника беседы должны выполнить несколько условий:

установить последнюю бета+версию Google Messages;

активировать шифрование в настройках приложения;

использовать сеть Wi-Fi для общения с помощью RCS.

Подробнее ознакомиться с особенностями протокола можно на сайте компании.