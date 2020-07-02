Яркий метеор зафиксировали в небе над Японией: видео
На востоке Японии в регионе Канто в небе увидели яркий метеор. Это случилось 1 июля примерно в 17:30 GMT (20:30 по киевскому времени). Кроме яркой вспышки, местные услышали еще и громкий взрыв.
Как информирует Arabnews.jp, к управлению полиции Токио поступило немало экстренных телефонных звонков от встревоженных жителей.
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Детали
Больше всего люди жаловались на громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые пользователи писали в соцсетях, что от громкого звука в них тряслись окна.
Как рассказал куратор городского музея Хирацука Даичи Фуджи, этот огненный объект летел с запада на восток и был ярче, чем полная луна.
Почему был громкий звук
Он также предположил, что громкий звук вызвала ударная волна. Вероятно, это был кусок очень большой падающей звезды, попавшей на поверхность Земли и стал метеоритом.
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При этом в Национальной астрономической обсерватории говорят, что обычно ежемесячно на Землю падают несколько метеоров, однако обычно люди их не замечают.
Что такое метеор?Это явление, возникающее из-за сгорания в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). При вхождении в атмосферу Земли большинство из них сгорают.
Даже те, что долетают до земли, по дороге существенно уменьшают свою массу, поэтому к нам долетают только остатки, которые обычно успевают остыть.