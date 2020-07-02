На востоке Японии в регионе Канто в небе увидели яркий метеор. Это случилось 1 июля примерно в 17:30 GMT (20:30 по киевскому времени). Кроме яркой вспышки, местные услышали еще и громкий взрыв.

Как информирует Arabnews.jp, к управлению полиции Токио поступило немало экстренных телефонных звонков от встревоженных жителей.

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Детали

Больше всего люди жаловались на громкий звук, похожий на взрыв. Некоторые пользователи писали в соцсетях, что от громкого звука в них тряслись окна.

A very bright #meteor, was spotted in the sky over the #Kanto region of eastern Japan around 2:30 a.m. Thursday (5:30 p.m. Wednesday GMT).https://t.co/DSukJ6cIRI pic.twitter.com/pH20ChofR3 — Arab News Japan (@ArabNewsjp) July 2, 2020

Как рассказал куратор городского музея Хирацука Даичи Фуджи, этот огненный объект летел с запада на восток и был ярче, чем полная луна.

It’s meteor season in the northern hemisphere (according to International Meteor Organisation). This Twitter user in Tokyo shared pretty amazing footage filmed from his balcony, saying he also heard a bang. #Meteorite #meteor #shooting_stars https://t.co/1PDU6wxKVd — Yuka Royer (@YukaF24) July 2, 2020

Почему был громкий звук

Он также предположил, что громкий звук вызвала ударная волна. Вероятно, это был кусок очень большой падающей звезды, попавшей на поверхность Земли и стал метеоритом.

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При этом в Национальной астрономической обсерватории говорят, что обычно ежемесячно на Землю падают несколько метеоров, однако обычно люди их не замечают.